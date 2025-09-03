WhatsApp
Wednesday, September 3, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும்’ பூக்கி’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் குமரன் தங்கராஜன் நடிக்கும் ‘குமார சம்பவம்’ படத்தின் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
புலமைப்பரிசில் பரீட்சையின் பெறுபேறு இன்று இரவு வௌியீடு!
by பூங்குன்றன்
பலத்த மழை மற்றும் காற்று வீசும் என எச்சரிக்கை
by இளவரசி
அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் இருந்து விழுந்து பெண் பலி; இளைஞன் மீது...
by இளவரசி
போதைப்பொருள் கடத்தல் கப்பலின் மீதான அமெரிக்க தாக்குதலில் 11 பேர்...
by இளவரசி
தெரு நாய்களுக்கு உணவளிப்பவர்கள் மீது புதுடில்லியில் தொடர் தாக்குதல்கள்!
by இளவரசி
வசந்த கரன்னாகொடவின் புத்தக விற்பனையை Amazon நீக்கியது!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும்’ பூக்கி’

நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும்’ பூக்கி’

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

இசையமைப்பாளரும், நட்சத்திர நடிகருமான விஜய் அண்டனியின் உறவினரும், ‘மார்கன்’ திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகராக அறிமுகமான அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘பூக்கி ‘ எனும் திரைப்படத்தின் தொடக்க விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

ஒளிப்பதிவாளரும், இயக்குனருமான கணேஷ் சந்திரா இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘பூக்கி ‘எனும் திரைப்படத்தில் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக நடிகை தனுஷா நடிக்கிறார்.

இவர்களுடன் பாண்டியராஜன், சுனில், இந்துமதி மணிகண்டன், விவேக் பிரசன்னா , பிளாக் பாண்டி , ஆதித்யா கதிர்,  பிக் பொஸ் சத்யா , ‘சுந்தரா ட்ராவல்ஸ்’ ராதா உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கிறார்கள்.  விஜய் அண்டனி இசையமைக்கும் இந்த திரைப்படத்தை விஜய் அண்டனி ஃபிலிம் கொர்ப்பரேஷன் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ஃபாத்திமா விஜய் அண்டனி தயாரிக்கிறார்.‌

இப்படத்தின் தொடக்க விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் திரைப்பட இயக்குநர்கள் வசந்த பாலன் – ரத்னகுமார் – ராம் மகேந்திரா , ஒளிப்பதிவாளர் சக்திவேல் , நடிகர் ருத்ரா உள்ளிட்ட பலர் சிறப்பு அதிதிகளாக பங்கு பற்றி படக் குழுவினருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

நடிகர் குமரன் தங்கராஜன் நடிக்கும் ‘குமார சம்பவம்’ படத்தின் முன்னோட்டம்...

வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் – விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள்...

டிசம்பரில் வெளியாகும் நடிகர் கிச்சா சுதீப்பின் ‘மார்க்’

அதர்வா நடிக்கும் ‘தணல்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ‘ பாம் ‘ படத்தின்...

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

பிரபலமானவை

அகதிகள் குடும்ப இணைவு விண்ணப்பங்களை இங்கிலாந்து நிறுத்தியது!
வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!
சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!

ஆன்மீகம்

கடவுளிடம் பணம் கேட்டு வணங்குபவரா நீங்கள்?
by இளவரசி
இந்த ஆண்கள் ஜென்டில்மேன்கள்!
by இளவரசி
விநாயகர் சதுர்த்தி லட்சுமி நாராயண ராஜயோகம்!
by இளவரசி
அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
by இளவரசி
குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பிணிகளின் உணவுப் பழக்கவழக்கம்
by இளவரசி
பித்த வெடிப்பை தவிர்க்கும் குறிப்புகள்!
by இளவரசி
கடலை மாவின் அற்புதங்கள்!
by இளவரசி
நகங்களின் முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?
by இளவரசி

சமையல்

ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ப்ரெட் ரோல்!
by இளவரசி
🧅 வெங்காய தொக்கு – சுவையான சமையல்!
by இளவரசி
மசாலா இல்லாத மட்டன் சுக்கா!
by இளவரசி
உருளைக்கிழங்கு–ரவா–கீரை ரொட்டி!
by இளவரசி
வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

அடிக்கடி ஞாபக மறதியா? – நினைவாற்றலை அதிகரிக்க!
by இளவரசி
உடல் வியர்வை வெளியில் தெரியாமல் இருக்க…
by இளவரசி
மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!
by இளவரசி
உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் அஜய் திஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும்’ பூக்கி’

by பூங்குன்றன்
நடிகர் குமரன் தங்கராஜன் நடிக்கும் ‘குமார சம்பவம்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இனி ஒருபோதும் அப்படிப்பட்ட கதைகளை எழுத மாட்டேன் | லோகேஷ் கனகராஜ்
by சுகி 
வேல்ஸ் பிலிம் இன்டர்நேஷனல் – விஷ்ணு விஷால் ஸ்டுடியோஸ் நிறுவனங்கள் இணையும் ‘கட்டா...
by பூங்குன்றன்
டிசம்பரில் வெளியாகும் நடிகர் கிச்சா சுதீப்பின் ‘மார்க்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்

by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More