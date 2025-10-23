WhatsApp
Thursday, October 23, 2025
பிரபல இசையமைப்பாளர் சபேஷ் காலமானார்..!
by பூங்குன்றன்
நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி காலமானார்!
by பூங்குன்றன்
ஜனாதிபதியின் தலைமையில் 2025 ஜனாதிபதி சுற்றாடல் விருது வழங்கல் நிகழ்வு
by பூங்குன்றன்
போலி கடவுச்சீட்டுடன் நாட்டிற்குள் நுழைய முயன்ற வெளிநாட்டு பிரஜை கைது!
by பூங்குன்றன்
சித்த மருத்துவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு தொடர்பில் ரவிகரன் கேள்வி
by பூங்குன்றன்
கிங் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த முதல் 5p நாணயங்கள் புழக்கத்திற்கு...
by இளவரசி
புடினைத் தடுக்கும் முயற்சியில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி இடையே தீவிரமடையும்...
by இளவரசி
உக்ரைன் அமைதிப் பேச்சுவார்த்தைகள் தோல்வி, ரஷ்ய எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது...
by இளவரசி

நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி காலமானார்!

written by பூங்குன்றன்
தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகை மனோரமாவின் மகனும், நடிகருமான பூபதி உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 70.

மகேந்திரன் இயக்கத்தில், 1979ம் ஆண்டு வெளியான ‘உதிரிப்பூக்கள்’ திரைப்படத்தில் விஜயனின் தம்பியாக நடித்து சினிமாவிற்கு அறிமுகமானவர் நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதி.

இந்த படத்தில் அவருக்கு கிடைத்த வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

விசு இயக்கிய ‘மணல் கயிறு’, ‘குடும்பம் ஒரு கதம்பம்’, ‘ராணித் தேனீ’ ஆகிய படங்களில் நடித்து ரசிகர்களிடம் பிரபலமானார்.

20க்கும் மேற்பட்ட படங்களில்  நாயகன், வில்லன், நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர வேடங்களில் நடித்த பூபதியால், மாறிவந்த திரையுலகில் தனக்கான இடத்தை தக்கவைக்க முடியவில்லை.

இந்நிலையில், மூச்சுத் திணறல் பிரச்சனை காரணமாக அவதிப்பட்டு வந்த அவர், கடந்த வாரம் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார்.

இதையடுத்து, மருத்துவர்கள் அறிவுரையின் பேரில் சென்னை, தி.நகர் நீலகண்ட மேத்தா தெருவில் உள்ள வீட்டில் ஓய்வெடுத்து வந்தார்.

இந்நிலையில், தனது அம்மா மனோரமா பயன்படுத்திய கட்டிலிலேயே இன்று (அக்.23) காலை பூபதியின் உயிர் பிரிந்தது.

பூபதி உடலுக்கு, தென்னிந்திய நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பலரும் அஞ்சலி செலுத்தினர்.

பூபதியின் இறுதிச் சடங்கு நாளை (அக்.24) மதியம் 3 மணிக்கு மேல் கண்ணம்மா பேட்டை மயானத்தில் நடைபெறும் என உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

