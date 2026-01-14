தைப் பொங்கல் ஸ்பெஷல்: சர்க்கரை பொங்கல் செய்வது எப்படி?

தமிழர்களின் பாரம்பரிய திருநாளான தைப் பொங்கல், இயற்கைக்கும், உழவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லும் ஒரு இனிய விழா. இந்த நாளில் இல்லம் தோறும் மணம் பரப்பி, அனைவரையும் ஒன்றிணைப்பது சர்க்கரை பொங்கல். எளிமையான பொருட்களால், ஆனால் சுவை நிறைந்த இந்த இனிப்பை வீட்டிலேயே சுலபமாக செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
பச்சரிசி – 1 கப்
பாசிப்பருப்பு – ¼ கப்
வெல்லம் – 1 கப் (தூளாக்கியது)
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
நெய் – 3–4 டேபிள் ஸ்பூன்
முந்திரி – 10–12 (நறுக்கியது)
திராட்சை – 1 டேபிள் ஸ்பூன்
ஏலக்காய் தூள் – ½ டீஸ்பூன்
பால் – ½ கப் (விருப்பப்படி)
ஒரு சிட்டிகை உப்பு
செய்முறை
1. அரிசி & பருப்பு வேகுதல்
பச்சரிசி மற்றும் பாசிப்பருப்பை சுத்தமாக கழுவி, குக்கரில் போட்டு தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக மசியும் வரை (3–4 விசில்) வேகவைக்கவும்.
2. வெல்லம் கரைத்தல்
ஒரு பாத்திரத்தில் வெல்லம் மற்றும் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து கரைத்து, வடிகட்டி மாசுகள் இல்லாமல் வைத்துக் கொள்ளவும்.
3. பொங்கல் தயாரித்தல்
வேகவைத்த அரிசி–பருப்பில் கரைத்த வெல்லத்தை சேர்த்து, மிதமான தீயில் கிளறிக்கொண்டே கொதிக்க விடவும். தேவையான அளவு பால் சேர்த்தால் சுவை அதிகரிக்கும்.
4. வாசனை & அலங்காரம்
நெய்யில் முந்திரி, திராட்சையை பொன்னிறமாக வறுத்து, பொங்கலில் சேர்க்கவும். ஏலக்காய் தூள் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
5. இறுதி கட்டம்
நெய் மேலே மிதந்து, பொங்கல் குமிழ்த்து வந்ததும் அடுப்பை அணைக்கவும்.
சுவை அதிகரிக்க சில குறிப்புகள்
கருப்பட்டி பயன்படுத்தினால் ஆரோக்கியமும், பாரம்பரிய சுவையும் கூடும்.
நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்தால் கோயில் பிரசாதம் போல மணக்கும்.
ஏலக்காயுடன் சிறிது ஜாதிக்காய் தூள் சேர்த்தாலும் அருமை.
சர்க்கரை பொங்கல் என்பது ஒரு இனிப்பு மட்டுமல்ல; அது நன்றி, பாரம்பரியம், மகிழ்ச்சி ஆகியவற்றின் கலவை. தைப் பொங்கல் நாளில் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து இந்த பொங்கலை செய்து பகிர்ந்து சாப்பிடுவது தான் உண்மையான திருநாள் சந்தோஷம்.
🌾 வணக்கம் இலண்டன் வாசகர்களுக்கு இனிய தைப் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்! 🌾