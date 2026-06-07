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Home ஆசிரியர் தெரிவு Brexit முடிவால் ஏமாற்றம் – மீண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைய ஆதரவு அதிகரிப்பு!

Brexit முடிவால் ஏமாற்றம் – மீண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைய ஆதரவு அதிகரிப்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
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Brexit முடிவால் ஏமாற்றம் - மீண்டும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இணைய ஆதரவு அதிகரிப்பு!

ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகும் வகையில் இங்கிலாந்து எடுத்த பிரெக்ஸிட் (Brexit) முடிவு குறித்து தற்போது நாட்டில் மீண்டும் தீவிரமான விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. குறிப்பாக, பல ஆண்டுகள் கடந்த பின்னரும் பிரெக்ஸிட்டின் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பலன்கள் முழுமையாகக் கிடைக்கவில்லை என்ற கருத்து பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருவதாக ஆய்வுகள் மற்றும் கருத்துக் கணிப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.

2016ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க வாக்கெடுப்பில், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து விலகுவதற்கு பெரும்பான்மையான வாக்காளர்கள் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர். அப்போது, இங்கிலாந்து தனது எல்லைக் கட்டுப்பாடு, சட்ட அமைப்பு மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் மீது முழுமையான கட்டுப்பாட்டைப் பெறும் என்றும், உலக அரங்கில் தனது செல்வாக்கை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்றும் பிரெக்ஸிட் ஆதரவாளர்கள் வாதிட்டிருந்தனர்.

எனினும், தற்போதைய நிலவரத்தில் பலர் பிரெக்ஸிட்டை ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாகக் கருதுவதாகக் கூறப்படுகிறது. பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஏற்பட்ட மந்தநிலை, வர்த்தகத் தடைகள், தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மற்றும் சில துறைகளில் முதலீடுகள் குறைந்தமை போன்றவை இந்த அதிருப்திக்கான முக்கிய காரணங்களாக குறிப்பிடப்படுகின்றன.

குடியேற்றக் கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் பிரெக்ஸிட் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் பின்னரும் குடியேற்றம் தொடர்பான சவால்கள் தொடர்ந்துள்ளதாக விமர்சகர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். அதேபோல், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திலிருந்து வெளியேறியதால் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்புகள் குறித்து வணிக அமைப்புகள் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள் தொடர்ந்து கவலை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.

பிரெக்ஸிட் மூலம் இங்கிலாந்து தனது இறையாண்மையையும் உலகளாவிய செல்வாக்கையும் மீட்டெடுக்கும் என்ற வாக்குறுதிகளும் முழுமையாக நிறைவேறவில்லை என்ற கருத்து பல தரப்பினரிடையே நிலவி வருகிறது. இதன் விளைவாக, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்துடன் மீண்டும் நெருக்கமான உறவுகளை உருவாக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் அதிகரித்துள்ளன.

மேலும், அண்மைக் கால கருத்துக் கணிப்புகள், ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு வெளியே தொடர்வதற்கான மக்கள் ஆதரவு 2016ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் கணிசமாகக் குறைந்திருப்பதை வெளிப்படுத்துகின்றன. அதேவேளை, ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் மீண்டும் இணைவது அல்லது குறைந்தபட்சம் அதனுடன் நெருக்கமான பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ஒத்துழைப்பை உருவாக்குவது குறித்து ஆதரவு அதிகரித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இருப்பினும், பிரெக்ஸிட் விவகாரம் இன்னும் இங்கிலாந்து அரசியலில் மிகுந்த கருத்து வேறுபாடுகளை ஏற்படுத்தும் ஒரு விடயமாகவே உள்ளது. சிலர் இதை தேசிய இறையாண்மையை பாதுகாத்த முக்கிய முடிவாகக் கருதுகின்றனர். மற்றவர்கள் இதை பொருளாதார மற்றும் அரசியல் ரீதியாக நாட்டிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்திய வரலாற்றுப் பிழையாகக் காண்கின்றனர்.

எனவே, பிரெக்ஸிட் குறித்து நடைபெறும் விவாதங்கள் எதிர்காலத்திலும் இங்கிலாந்து அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரக் கொள்கைகளில் முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.

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இளவரசி

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