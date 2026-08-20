இங்கிலாந்தின் மூன்று பெரிய சட்டவிரோதக் குப்பைக் கிடங்குகளை சுத்தம் செய்யும் திட்டம் அறிவிப்பு

இங்கிலாந்தின் மிக மோசமான மூன்று சட்டவிரோதக் குப்பைக் கிடங்குகளை வரி செலுத்துவோரின் பணத்தைப் பயன்படுத்திச் சுத்தம் செய்ய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகப் பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் அறிவித்துள்ளார்.
இந்த “நச்சுத் தன்மையுடைய குப்பைக் கிடங்குகள்” நீண்ட காலமாகப் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதித்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சுத்தம் செய்யப்படுவதற்காக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள இந்த மூன்று இடங்களிலும் சேர்த்துச் சுமார் 22,000 டன் சட்டவிரோதக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்டுள்ளன.
சுத்தம் செய்யப்படவுள்ள குப்பைக் கிடங்குகளின் விவரங்கள்
கென்ட் (Kent): அய்ல் ஆஃப் ஷெப்பியில் உள்ள பவர் ஸ்டேஷன் வீதி (Power Station Road, Isle of Sheppey).
சரே (Surrey): ரன்னிமீடில் உள்ள அய்மர் குளோஸ் (Aymer Close, Runnymede).
மேற்கு யார்க்ஷயர் (West Yorkshire): பிராட்போர்டில் உள்ள மிட்லாண்ட் வீதி (Midland Road, Bradford).
சட்டவிரோதமாகக் குப்பைகளைக் கொட்டுபவர்களைத் தடுத்து, தண்டிக்கும் வகையில் கழிவு தொடர்பான குற்றங்களுக்கான அபராதம் £300 இலிருந்து £5,000ஆக உயர்த்தப்படும்.
குற்றச் செயல்களின் மூலம் ஈட்டப்பட்ட பணத்தில் வாங்கப்பட்ட சொத்துகளைப் பறிமுதல் செய்யச் சுற்றுச்சூழல் முகமைக்கு கூடுதல் அதிகாரங்கள் வழங்கப்படும்.
கழிவுக் குற்றங்களைத் தடுப்பதில் மேற்கு யார்க்ஷயர் மற்றும் கிரேட்டர் மான்செஸ்டர் ஆகிய பகுதிகள் முதன்முதலாகப் பிராந்திய அளவிலான புதிய அணுகுமுறையைக் கையாளவுள்ளன. இது உள்ளூர் மேயர்களுக்கும் கவுன்சில் தலைவர்களுக்கும் காவல்துறை மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்கும் முன்னணிப் பொறுப்பை வழங்கும்.
கழிவுப் பிரச்சனைகளைக் கண்காணிக்க ட்ரோன்கள் மூலம் சட்டவிரோத குப்பைக் கிடங்குகளை வரைபடமாக்குவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மார்ச் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.