சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் சட்டவிரோத விந்து தான சேவைகள் குறித்து பெண்களுக்கு எச்சரிக்கை!

சமூக ஊடகங்களில் விளம்பரப்படுத்தப்படும் சட்டவிரோத விந்து தான ‘டெலிவரி’ சேவைகளால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள் ஈர்க்கப்படுவதாக இங்கிலாந்தின் கருவுறுதல் ஒழுங்குமுறை அமைப்பு (HFEA) எச்சரித்துள்ளது.
குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆர்வமாக உள்ள பெண்கள், இத்தகைய ஒழுங்குபடுத்தப்படாத சந்தைகள் மூலம் பாலியல் ரீதியான சுரண்டலுக்கு உள்ளாகும் அபாயம் இருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிபிசி வேல்ஸ் நடத்திய விசாரணையில், சமூக ஊடகத்தில் விளம்பரம் செய்த ஒருவரிடமிருந்து £100க்கு விந்து மாதிரி வாங்கப்பட்டது. அந்த மாதிரி ஒரு உறைந்த தக்காளி சாறு பெட்டியுடன் வைத்து அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், ஆய்வக சோதனையில் அதில் இருந்த அனைத்து விந்தணுக்களும் உயிரிழந்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
ராபர்ட் ஆல்பன் (Robert Albon) போன்ற நபர்கள், தங்களுக்கு உலகம் முழுவதும் 180 குழந்தைகள் இருப்பதாகக் கூறிக்கொண்டு, பேஸ்புக் போன்ற தளங்கள் மூலம் பெண்களைத் தொடர்புகொள்கின்றனர். சில சந்தர்ப்பங்களில், பாலியல் குற்றவாளிகளும் இத்தகைய சேவைகளை வழங்குவதாக எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தானம் வழங்க முன்வரும் ஆண்கள் பலர், செயற்கை முறைக்கு பதிலாக நேரடி பாலியல் உறவே சிறந்த வழி என்று பெண்களை வற்புறுத்துவதாகவும், இது பெண்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து சட்டப்படி, உரிமம் பெற்ற மருத்துவமனைகளுக்கு வெளியே விந்துவை சேகரிப்பதோ அல்லது விநியோகிப்பதோ குற்றமாகும். சமூக ஊடகக் குழுக்கள் இத்தகைய சட்டவிரோதச் செயல்களுக்கு வழிவகுப்பதாக ஒழுங்குமுறை அமைப்புகள் கவலை தெரிவித்துள்ளன.
நிபுணர்கள் மற்றும் காவல்துறை தரப்பில், விந்து தானம் பெற விரும்புவோர் முறைப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பான வழிகளைப் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். இத்தகைய சட்டவிரோத சேவைகள் மூலம் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு எதிர்காலத்தில் சட்ட ரீதியான தந்தை உரிமைகள் (parental rights) தொடர்பான சிக்கல்கள் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது.