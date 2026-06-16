16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை? முழுமையான கட்டுப்பாடே சரி என பிரதமர் அறிவிப்பு

WhatsApp
Tuesday, June 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை? முழுமையான கட்டுப்பாடே சரி...
by இளவரசி
புனித தலமான காசி பின்னணியில் நடிகை மதுபாலாவின் ‘சின்ன சின்ன...
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பீபா உலகக் கிண்ணப் போட்டியை கடைசி நேரத்தில் சமன் செய்தது...
by பூங்குன்றன்
மயிலத்தமடு – மாதவனை மேய்ச்சல் தரை : நில அடையாளம்,...
by பூங்குன்றன்
ஜூன் 30க்குள் சொத்து, பொறுப்பு விபரங்களை சமர்ப்பிக்கவேண்டும்
by பூங்குன்றன்
நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6...
by இளவரசி
G7 உச்சிமாநாட்டுக்கு எதிராக ஜெனீவாவில் மாபெரும் போராட்டம்: பொலிஸாருடன் மோதல்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு 16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை? முழுமையான கட்டுப்பாடே சரி என பிரதமர் அறிவிப்பு

16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை? முழுமையான கட்டுப்பாடே சரி என பிரதமர் அறிவிப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
16 வயதுக்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை

16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகள் அனைத்து முக்கிய சமூக ஊடக தளங்களையும் பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்படும் என இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர் (Keir Starmer) அறிவித்துள்ளார். டவுனிங் வீதியில் ஊடகங்களுக்கு நேற்று கருத்து வெளியிட்டபோது அவர் இந்த முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

இது நாட்டின் எதிர்காலத்திற்கும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிற்கும் முக்கியமான தருணமாக இருக்கும் என பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார். சமூக ஊடகங்கள் இளைஞர்களுக்கு முழுமையாக தீமையானவை என்று தாம் கருதவில்லை என்றாலும், சிறுவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக இந்த முடிவு அவசியமானது என அவர் தெரிவித்தார்.

மேலும், அரசாங்கம் எடுக்கும் ஒவ்வொரு முடிவும் தேர்வுகள் மற்றும் பொறுப்புகளின் அடிப்படையில் அமைகின்றன என்றும், தற்போதைய சூழலில் முழுமையான கட்டுப்பாடே சரியான வழி என தமக்குத் தெளிவாக இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

தான் ஓர் அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல, ஒரு பெற்றோராகவும் இந்த விவகாரத்தை அணுகுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர், குழந்தைகள் பாதுகாப்பாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வளர வேண்டும் என்பதே ஒவ்வொரு பெற்றோரின் விருப்பம் என தெரிவித்துள்ளார்.

சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு குழந்தைகளின் மனநிலை மற்றும் அன்றாட வாழ்க்கையில் எதிர்மறை தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இணைய வழி துன்புறுத்தல்கள், அவமதிப்புகள் மற்றும் ஆபத்தான உள்ளடக்கங்களின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும், சமூக ஊடக தளங்களில் காணப்படும் முடிவில்லா ஸ்க்ரோல் (Infinite Scroll) போன்ற அம்சங்கள் பயனாளர்களை நீண்ட நேரம் செயலிகளில் ஈடுபட்டு இருக்குமாறு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இது குழந்தைகளின் நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் விளைவாக குழந்தைகள் கல்விசார் நடவடிக்கைகள், வாசிப்பு பழக்கம், நண்பர்களுடன் நேரடியாக பழகுதல் மற்றும் போதுமான தூக்கம் போன்ற முக்கிய வாழ்க்கை அம்சங்களில் இருந்து விலகும் அபாயம் இருப்பதாகவும் பிரதமர் எச்சரித்துள்ளார்.

இந்த அறிவிப்பு நடைமுறைக்கு வந்தால், சமூக ஊடக நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் வயது சரிபார்ப்பு நடைமுறைகளில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடும் என அரசியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

புனித தலமான காசி பின்னணியில் நடிகை மதுபாலாவின் ‘சின்ன சின்ன...

நிழல் | திரைவிமர்சனம்

பீபா உலகக் கிண்ணப் போட்டியை கடைசி நேரத்தில் சமன் செய்தது...

மயிலத்தமடு – மாதவனை மேய்ச்சல் தரை : நில அடையாளம்,...

ஜூன் 30க்குள் சொத்து, பொறுப்பு விபரங்களை சமர்ப்பிக்கவேண்டும்

நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6...

பிரபலமானவை

தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
இன்றைய ராசிபலன் 12 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று துரதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறதாம்!
இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள் இவர்கள் தான்!
இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகூடும் நாள்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 12 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூன் 2026: இன்று உங்கள் ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமா?...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 10 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 09 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி?
by இளவரசி
இளமையை காக்கும் நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
40 வயதுக்கு பின் மார்பக பராமரிப்பு
by இளவரசி
வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?
by இளவரசி
எளிய முறையில் தொடை கொழுப்பைக் குறைக்கலாம்!
by இளவரசி

சமையல்

இட்லி, தோசைக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் தேங்காய் – புதினா சட்னி!
by இளவரசி
மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து மீன் குழம்பு
by இளவரசி
கோடை வெயிலுக்கு மாம்பழ சர்பத்!
by இளவரசி
சுவையும் சத்தும் நிறைந்த மட்டன் எலும்பு குழம்பு!
by இளவரசி
சின்ன வெங்காயத்தில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் கறி
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

புனித தலமான காசி பின்னணியில் நடிகை மதுபாலாவின் ‘சின்ன சின்ன ஆசை ‘

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஆட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
விஷால் இயக்கி நடிக்கும் ‘மகுடம்’ படத்தின் டீஸர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘லட்சுமி காந்தன் கொலை வழக்கு’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

நிழல் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? | அ.நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வாடகையாளர் உரிமைகள் சட்டம் 2025: அறிந்திருக்க வேண்டியவை | டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
by இளவரசி
300 தமிழ் மக்களை காவு கொண்ட 1958 தமிழ் இனப்படுகொலை… | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.