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Home ஆசிரியர் தெரிவு ஆங்கிலக் கால்வாயில் பதற்றம்: ரஷ்ய போர்க்கப்பல் எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு

ஆங்கிலக் கால்வாயில் பதற்றம்: ரஷ்ய போர்க்கப்பல் எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு

written by இளவரசி 1 minutes read
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ஆங்கிலக் கால்வாயில் பதற்றம்: ரஷ்ய போர்க்கப்பல் எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு

ஆங்கிலக் கால்வாய் பகுதியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில், ரஷ்ய போர்க்கப்பல் ஒன்று பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு படகை நோக்கி எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரஷ்யாவின் அட்மிரல் கிரிகோரோவிச் (Admiral Grigorovich) என்ற போர்க்கப்பல், இங்கிலாந்தின் வைட் தீவிலிருந்து சுமார் 20 கடல் மைல் தெற்குப் பகுதியில் இந்த எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூட்டை மேற்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சம்பவத்தின் போது படகில் பயணித்தவர்களுக்கு எவ்வித காயங்களும் ஏற்படவில்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்தச் சம்பவம் கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் பிராந்திய பாதுகாப்பு தொடர்பான புதிய கவலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அதேவேளை, குறித்த துப்பாக்கிச் சூடு இங்கிலாந்தின் அதிகாரப்பூர்வ கடல் எல்லைக்கு வெளியே இடம்பெற்றதாக அதிகாரிகள் விளக்கமளித்துள்ளனர். எனினும், சம்பவம் இடம்பெற்ற பகுதி முக்கியமான சர்வதேச கடற்பாதையாக இருப்பதால் பாதுகாப்பு வட்டாரங்களில் இது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

இந்தச் சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, இங்கிலாந்து கடற்படையின் HMS மெர்சி (HMS Mersey) கப்பல், ரஷ்ய போர்க்கப்பலின் நகர்வுகளை கண்காணிக்கும் நோக்கில், அதை பின்தொடர்ந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், HMS டைன் (HMS Tyne) என்ற மற்றொரு ரோயல் கடற்படை கப்பல் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய படகின் குழுவினரிடமிருந்து மேலதிக தகவல்களை சேகரிப்பதற்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சர்வதேச கடற்பரப்பில் பாதுகாப்புத் தொடர்பான பதற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இந்தச் சம்பவம் ரஷ்யா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கிடையிலான உறவுகள் மீதான கவனத்தை மீண்டும் திருப்பியுள்ளது.

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இளவரசி

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