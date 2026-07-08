சவுத்போர்ட் கத்திக்குத்து விசாரணை: சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் குறித்து இரண்டாம் கட்ட ஆய்வு

சவுத்போர்ட் கத்திக்குத்து தாக்குதல் குறித்த பொது விசாரணையின் இரண்டாம் கட்டம் தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் வன்முறை எண்ணம் கொண்ட தனி நபர்களைத் தூண்டுவதில் இணையம் மற்றும் சமூக ஊடகங்களின் பங்கு குறித்து விரிவாக ஆராயப்பட உள்ளது.
வன்முறையைத் தூண்டும் விதமாகச் செயல்படும் சமூக ஊடகங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் இணையத்தின் தாக்கம் குறித்து இந்த அமர்வில் கவனம் செலுத்தப்படும்.
தற்போதைய சட்டங்களின் செயல்திறன் மற்றும் கத்திகள் விற்பனை தொடர்பான விதிமுறைகளும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும்.
இந்தத் தாக்குதல் முன்கூட்டியே தடுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒன்று என்றும், ஏஜென்சிகளின் ஒருங்கிணைப்புத் தவறியதால் இது நிகழ்ந்ததாகவும் முதற்கட்ட விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.
2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் 29ஆம் திகதியன்று, சவுத்போர்ட்டில் நடைபெற்ற டெய்லர் ஸ்விஃப்ட் கருப்பொருள் கொண்ட நடன வகுப்பில் நிகழ்த்தப்பட்ட கத்திக்குத்து தாக்குதலில் பீப் கிங், எல்சி டாட் ஸ்டான்கோம் மற்றும் ஆலிஸ் டா சில்வா அகுயார் ஆகிய மூன்று சிறுமிகள் கொல்லப்பட்டனர்.
மேலும் 10 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த வழக்கில் 18 வயதான ஆக்செல் ருடாகுபானா என்பவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணைக் குழுவின் தலைவர் சர் ஆட்ரியன் ஃபுல்போர்ட் சமர்ப்பித்த அறிக்கையில், பல்வேறு அரசு நிறுவனங்களின் பேரிழப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய தோல்விகள் காரணமாகவே இந்தத் தாக்குதல் நடந்ததாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குற்றவாளியின் பெற்றோரோ அல்லது சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளோ சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கை எடுத்திருந்தால் இந்த உயிரிழப்புகளைத் தவிர்த்திருக்கலாம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.