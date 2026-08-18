இங்கிலாந்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 24 மணி நேர இலவச பஸ் சேவை: 2027 ஏப்ரல் முதல் அமலாகிறது

இங்கிலாந்தில் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள், எதிர்வரும் 2027 ஏப்ரல் 1ஆம் திகதி முதல், நாள் முழுவதும் எந்த நேரத்திலும் பஸ்களில் இலவசமாகப் பயணம் செய்யலாம் என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த மாற்றத்தின் மூலம் சுமார் 10 லட்சம் மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போதுள்ள நடைமுறைப்படி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பஸ் பாஸ்கள் வார நாட்களில் காலை 9:30 மணி முதல் இரவு 11 மணி வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும். வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் பொது விடுமுறை நாட்களில் மட்டுமே அவர்கள் எந்நேரமும் பயணிக்க முடியும்.
மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவைக் குறைக்கவும், மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலைக்குச் செல்வதை ஊக்குவிக்கவும் இந்தத் திட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
இந்தத் திட்டத்துக்காக 60 மில்லியன் பவுண்டுகள் (£60m) நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது போக்குவரத்துத் துறை மற்றும் பணி மற்றும் ஓய்வூதியத் துறையின் வரவு-செலவுத் திட்டங்களில் இருந்து வழங்கப்படும்.
இது குறித்து பிரதமர் ஆண்டி பர்ன்ஹாம் கூறுகையில், “மாற்றுத்திறனாளிகள் நாளின் குறிப்பிட்ட நேரங்களில் தங்கள் பாஸைப் பயன்படுத்திப் பயணிக்க முடியாது என்பது சரியல்ல” என்று குறிப்பிட்டார். முன்னதாக மான்செஸ்டர் மேயராக இருந்தபோது, அந்த நகரின் ‘பீ நெட்வொர்க்’ (Bee Network) பஸ் அமைப்பில் இத்தகைய கட்டுப்பாடுகளை அவர் நீக்கியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
தற்போது இத்திட்டத்தை நாடு முழுவதும் விரிவுபடுத்துவதில் பெருமை கொள்வதாக அவர் தெரிவித்தார்.
‘ஸ்கோப்’ (Scope) போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொண்டு நிறுவனங்கள், இந்த நடவடிக்கை “அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள தடைகளை நீக்கும்” என்று பாராட்டியுள்ளன.
‘ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபார் ஆல்’ (Transport for All) அமைப்பு, வெவ்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் வெவ்வேறு விதிமுறைகளால் ஏற்படும் குழப்பத்திற்கு இது முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் என்று கூறியுள்ளது.
இருப்பினும், கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி செய்தித் தொடர்பாளர் ஒருவர், ஏற்கெனவே இருக்கும் துறைகளின் பட்ஜெட்டைக் கொண்டு, இத்திட்டத்தை எப்படிச் செயல்படுத்தப் போகிறார்கள் என்று அரசாங்கம் விளக்க வேண்டும் எனக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வேல்ஸில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பஸ் பயணம் ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ளது. வட அயர்லாந்தில் பார்வையற்றோர் மற்றும் போர் வீரர்களுக்கு இலவசப் பயணமும், ஏனைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்குப் பாதி கட்டணச் சலுகையும் வழங்கப்படுகிறமை குறிப்பிடத்தக்கது.