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Home மகளிர் வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?

வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?

written by இளவரசி 1 minutes read
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வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?

இன்றைய பொருளாதார சூழ்நிலையில் குடும்ப வருமானம் எவ்வளவு இருந்தாலும், செலவுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. குறிப்பாக, குடும்பத்தின் நிதி நிர்வாகத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் குடும்பத் தலைவிகள், வரவுக்கு மீறிய செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். சரியான திட்டமிடல் மற்றும் சில எளிய நடைமுறைகள் மூலம் குடும்ப நிதியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க முடியும்.

மாதாந்திர பட்ஜெட்டை தயார் செய்யுங்கள்

ஒவ்வொரு மாதமும் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் செலவுகளை முன்கூட்டியே பட்டியலிடுவது மிகவும் முக்கியம். வீட்டு வாடகை, மின்சார கட்டணம், உணவுச் செலவு, கல்விச் செலவு போன்ற அத்தியாவசிய செலவுகளை முதலில் குறிப்பிட வேண்டும். இதன் மூலம் தேவையற்ற செலவுகளை அடையாளம் காண முடியும்.

தேவையையும் ஆசையையும் பிரித்தறியுங்கள்

பல நேரங்களில் தேவையில்லாத பொருட்களை வாங்குவதால் செலவுகள் அதிகரிக்கின்றன. ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு முன் அது உண்மையில் தேவையா அல்லது வெறும் ஆசையா என்பதை சிந்திக்க வேண்டும். இந்த பழக்கம் தேவையற்ற செலவுகளை பெருமளவில் குறைக்கும்.

தினசரி செலவுகளை பதிவு செய்யுங்கள்

சிறிய செலவுகள் கூட மாத இறுதியில் பெரிய தொகையாக மாறக்கூடும். எனவே தினமும் செலவிட்ட தொகையை ஒரு நோட்டுப் புத்தகத்தில் அல்லது மொபைல் செயலியில் பதிவு செய்வது நல்லது. இதனால் பணம் எங்கு அதிகமாக செலவாகிறது என்பதை அறிந்து கட்டுப்படுத்த முடியும்.

சலுகை மற்றும் தள்ளுபடிகளை புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்துங்கள்

சலுகை என்ற பெயரில் தேவையற்ற பொருட்களை வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆனால், உண்மையில் பயன்படுத்தப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு கிடைக்கும் தள்ளுபடிகளை பயன்படுத்துவது செலவைக் குறைக்க உதவும்.

வீட்டில் உணவு தயாரிப்பதை ஊக்குவிக்கவும்

வெளியில் உணவு வாங்கும் பழக்கம் குடும்பச் செலவை அதிகரிக்கும். வீட்டிலேயே ஆரோக்கியமான உணவுகளை தயாரிப்பதன் மூலம் பணத்தையும் சேமிக்கலாம், குடும்ப ஆரோக்கியத்தையும் பாதுகாக்கலாம்.

சேமிப்பை முதன்மைப்படுத்துங்கள்

மாத வருமானம் கிடைத்தவுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சேமிப்புக்காக ஒதுக்க வேண்டும். மீதமுள்ள தொகையைக் கொண்டு செலவுகளை நிர்வகிக்க முயற்சிப்பது நல்ல நிதி பழக்கமாகும்.

கடன் பயன்பாட்டில் கவனம் தேவை

கடன் அட்டைகள் மற்றும் தவணை முறைகள் சில நேரங்களில் தேவையற்ற செலவுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். அவசியமான சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே கடன் வசதிகளை பயன்படுத்த வேண்டும்.

குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஒத்துழைப்பை பெறுங்கள்

குடும்ப நிதி மேலாண்மை என்பது ஒருவரின் பொறுப்பு மட்டும் அல்ல. குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் சிக்கனமாக செலவிடுவதின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

வரவுக்கு மீறிய செலவு என்பது பல குடும்பங்கள் எதிர்கொள்ளும் பொதுவான சவாலாகும். ஆனால், சரியான திட்டமிடல், செலவுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் சேமிப்பு பழக்கங்களை வளர்த்துக் கொண்டால் குடும்ப நிதியை சீராக பராமரிக்க முடியும். சிறிய மாற்றங்கள் கூட நீண்ட காலத்தில் பெரிய நன்மைகளை அளிக்கும். எனவே, குடும்பத் தலைவன்கள் – தலைவிகள் புத்திசாலித்தனமான நிதி நிர்வாகத்தின் மூலம் குடும்பங்களின் பொருளாதார நிலையை வலுப்படுத்தலாம்.

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இளவரசி

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