அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி?

குழந்தைகள் அடம்பிடிப்பது அவர்களின் வளர்ச்சியின் ஒரு இயல்பான பகுதியாகும். தங்களது விருப்பங்களை வெளிப்படுத்தவும், கவனத்தை ஈர்க்கவும், சில நேரங்களில் தங்களது உணர்வுகளை வெளிக்காட்டவும் அவர்கள் அடம்பிடிக்கலாம். ஆனால் இந்த பழக்கம் அதிகரித்தால், பெற்றோர்களுக்கு அது சவாலாக மாறக்கூடும். எனவே குழந்தைகளை கடுமையாக தண்டிப்பதற்குப் பதிலாக, சரியான முறையில் வழிநடத்துவது மிகவும் முக்கியம்.
ஏன் குழந்தைகள் அடம்பிடிக்கிறார்கள்?
குழந்தைகளின் அடம்பிடிக்கும் பழக்கத்திற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம்.
பெற்றோரின் கவனத்தை பெற வேண்டும் என்ற விருப்பம்
பசி, சோர்வு அல்லது தூக்கமின்மை
தங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த முடியாமை
எதையும் உடனடியாகப் பெற வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு
வீட்டில் அல்லது சுற்றுப்புறத்தில் காணும் நடத்தைகளைப் பின்பற்றுதல்
இந்த காரணங்களை முதலில் புரிந்துகொள்வதே பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணும் முதல் படியாகும்.
அமைதியாக இருங்கள்
குழந்தை அடம்பிடிக்கும் போது பெற்றோர்கள் கோபப்படுவது நிலைமையை மேலும் மோசமாக்கும். குழந்தையின் கோபத்திற்கு பதிலாக அமைதியாக நடந்துகொள்வது மிகவும் அவசியம். உங்கள் அமைதியான அணுகுமுறை குழந்தையையும் அமைதிப்படுத்த உதவும்.
குழந்தையின் உணர்வுகளை புரிந்துகொள்ளுங்கள்
“நீ ஏன் கோபமாக இருக்கிறாய்?” அல்லது “உனக்கு என்ன வேண்டும்?” என்று கேட்டு அவர்களின் உணர்வுகளை அறிந்து கொள்ள முயற்சிக்கவும். குழந்தை புரிந்துகொள்ளப்பட்டதாக உணரும்போது அடம்பிடிப்பது குறையலாம்.
தெளிவான எல்லைகளை அமைக்கவும்
எது சரி, எது தவறு என்பதை குழந்தைகளுக்கு தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும். ஒரு விதியை அமைத்தால் அதை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள் தங்கள் முடிவுகளில் உறுதியாக இருக்கும்போது குழந்தைகளும் ஒழுக்கத்தை கற்றுக்கொள்வார்கள்.
நல்ல நடத்தையை பாராட்டுங்கள்
குழந்தைகள் நல்ல முறையில் நடந்துகொள்ளும் போது அவர்களை பாராட்டுங்கள். “நீ இன்று மிகவும் நல்ல பிள்ளையாக நடந்துகொண்டாய்” போன்ற வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும். பாராட்டுகள் நல்ல பழக்கங்களை வளர்க்க உதவுகின்றன.
எல்லா ஆசைகளையும் உடனே நிறைவேற்றாதீர்கள்
குழந்தை அடம்பிடிக்கிறது என்பதற்காக அவர்கள் கேட்பதையெல்லாம் உடனே வாங்கிக் கொடுத்தால், அடம்பிடிப்பது ஒரு பழக்கமாக மாறிவிடும். தேவையான இடங்களில் “இல்லை” என்று சொல்ல கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
கவனத்தை திசைதிருப்புங்கள்
சிறு வயது குழந்தைகள் அடம்பிடிக்கும் போது அவர்களின் கவனத்தை வேறு ஒரு விளையாட்டு, கதை அல்லது செயல்பாட்டின் மீது திருப்பலாம். இது பல நேரங்களில் நல்ல பலனை தரும்.
தரமான நேரத்தை செலவிடுங்கள்
பெற்றோர்களுடன் போதுமான நேரம் செலவிடாத குழந்தைகள் அதிகமாக அடம்பிடிக்கக்கூடும். தினமும் சில நேரத்தை குழந்தைகளுடன் பேசுவதற்கும் விளையாடுவதற்கும் ஒதுக்குங்கள்.
நல்ல முன்மாதிரியாக இருங்கள்
குழந்தைகள் பெற்றோர்களின் நடத்தையிலிருந்து அதிகம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். எனவே பொறுமை, மரியாதை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து கொள்வது அவர்களுக்கும் நல்ல பண்புகளை கற்றுத்தரும்.
அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை வழிப்படுத்துவது பொறுமையும் புரிதலும் தேவைப்படும் ஒரு செயலாகும். தண்டனை அல்லது பயத்தை விட அன்பு, கவனம் மற்றும் சரியான வழிகாட்டுதலே குழந்தைகளின் நடத்தையில் நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குழந்தைகளின் உணர்வுகளை மதித்து, அவர்களுக்கு சரியான எல்லைகளையும் சுதந்திரத்தையும் வழங்கினால், அவர்கள் பொறுப்பான மற்றும் ஒழுக்கமான நபர்களாக வளர்வார்கள்.