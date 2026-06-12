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வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
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வீட்டிலேயே கிடைக்கும் பொருட்களில் உதட்டை பொலிவாக்கலாம்!

முக அழகில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது உதடுகள். மென்மையான, இளஞ்சிவப்பு நிறத்திலான ஆரோக்கியமான உதடுகள் முகத்தின் அழகை மேலும் அதிகரிக்கின்றன. ஆனால் வெயில், நீர்ச்சத்து குறைபாடு, புகைப்பிடித்தல், தரமற்ற அழகு சாதனப் பொருட்களின் பயன்பாடு போன்ற காரணங்களால் உதடுகள் கருமையாகவும், வறட்சியாகவும் மாறக்கூடும்.

விலையுயர்ந்த அழகு சாதனங்களை பயன்படுத்தாமல், வீட்டிலேயே கிடைக்கும் சில இயற்கை பொருட்களைக் கொண்டு உதடுகளின் பொலிவை மீட்டெடுக்கலாம்.

தேன் – இயற்கை மாய்ஸ்சரைசர்

தேன் உதடுகளுக்கு இயற்கையான ஈரப்பதத்தை வழங்குகிறது. தினமும் இரவு தூங்குவதற்கு முன் சிறிதளவு தேனை உதடுகளில் தடவி வந்தால் வறட்சி குறைந்து உதடுகள் மென்மையாக மாறும்.

சர்க்கரை ஸ்கிரப்

ஒரு தேக்கரண்டி சர்க்கரையுடன் சிறிதளவு தேன் கலந்து உதடுகளில் மெதுவாக தேய்க்கவும். இது இறந்த செல்களை அகற்றி உதடுகளை மென்மையாக்க உதவும். வாரத்திற்கு ஒரு அல்லது இரண்டு முறை இதை செய்யலாம்.

பீட்ரூட் சாறு

பீட்ரூட்டில் உள்ள இயற்கையான நிறமிகள் உதடுகளுக்கு இளஞ்சிவப்பு தோற்றத்தை வழங்க உதவுகின்றன. பீட்ரூட் சாற்றை உதடுகளில் தடவி 15 நிமிடங்கள் கழித்து கழுவலாம்.

தேங்காய் எண்ணெய்

தேங்காய் எண்ணெய் உதடுகளின் வறட்சியை போக்கி நீண்ட நேரம் ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. குறிப்பாக குளிர்காலங்களில் இது சிறந்த இயற்கை பராமரிப்பாக அமையும்.

கற்றாழை ஜெல்

கற்றாழை ஜெல் உதடுகளில் ஏற்படும் வெடிப்புகள் மற்றும் எரிச்சலை குறைக்க உதவுகிறது. தினமும் சிறிதளவு கற்றாழை ஜெல்லை உதடுகளில் தடவலாம்.

எலுமிச்சை மற்றும் தேன்

சிறிதளவு எலுமிச்சை சாற்றுடன் தேன் கலந்து உதடுகளில் தடவினால் கருமையை குறைக்க உதவலாம். ஆனால் உதடுகள் மிகவும் வெடித்திருந்தால் இதை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.

போதுமான தண்ணீர் குடியுங்கள்

உதடுகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு வெளிப்புற பராமரிப்பு மட்டுமல்ல, உடலின் நீர்ச்சத்து சமநிலையும் முக்கியம். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பது உதடுகள் வறண்டு போவதைத் தடுக்கிறது.

உதடுகளை நாக்கால் ஈரப்படுத்த வேண்டாம்

பலருக்கு உதடுகள் வறண்டால் நாக்கால் ஈரப்படுத்தும் பழக்கம் இருக்கும். இது தற்காலிக நிவாரணம் அளித்தாலும், பின்னர் உதடுகள் மேலும் வறண்டு போகும்.

தரமான லிப் பால்மை பயன்படுத்துங்கள்

வெளியில் செல்லும் போது சூரிய ஒளியிலிருந்து உதடுகளை பாதுகாக்க தரமான லிப் பால்மை பயன்படுத்துவது நல்லது. இது உதடுகளின் இயற்கை ஈரப்பதத்தை பாதுகாக்க உதவும்.

உதடுகளின் அழகை பராமரிக்க விலையுயர்ந்த பொருட்கள் அவசியமில்லை. வீட்டிலேயே கிடைக்கும் தேன், பீட்ரூட், தேங்காய் எண்ணெய், கற்றாழை போன்ற இயற்கை பொருட்களை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் உதடுகளை மென்மையாகவும், பொலிவாகவும் வைத்திருக்க முடியும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையுடன் இந்த எளிய பராமரிப்பு முறைகளையும் பின்பற்றினால் உங்கள் உதடுகள் இயற்கையாகவே அழகாக மிளிரும்.

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இளவரசி

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