வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்

இளமையான தோற்றம் அனைவருக்கும் விருப்பம். ஆனால் வயது வளர்ந்தபோது, குறிப்பாக 40 வயதிற்குப் பிறகு, முதுமையான தோற்றம் வந்துவிடுவது இயல்பானது. இதனால் மனநிலை சோர்வு, தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகள் உருவாகும்.
ஆனால் அதை தடுக்க சில முக்கிய வைட்டமின்கள் உதவலாம். 40 வயதுக்குப் பிறகு இவ்வைட்டமின்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன:
வைட்டமின் பி12
பயன்: ஆரோக்கியமான ரத்த அணுக்களை உருவாக்குகிறது. இதனால் உடல் உறுப்புகள் சரியாக இயங்கும்.
குறைவாக இருந்தால்: மூச்சு பிரச்சினை, உடல் வலி, சோர்வு போன்றவை ஏற்படும்.
எந்த உணவில் கிடைக்கும்: இறைச்சி, முட்டை, பால் போன்ற உணவுகளில்.
வைட்டமின் சி
பயன்: கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து, சருமத்தை பளீச்சாகவும், எலும்புகளை உறுதியானதாகவும் வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
எந்த உணவில் கிடைக்கும்: ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய், கொய்யா, ஸ்ட்ராபெரி, தக்காளி, திராட்சை மற்றும் பசலைக்கீரை போன்ற பழங்கள் மற்றும் கீரைகளில்.
குறிப்பு: தினசரி உணவில் சேர்த்தால் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.
வைட்டமின் டி
பயன்: எலும்புகள் மற்றும் மூட்டு ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.
குறைவாக இருந்தால்: மூட்டு வலி, தோள்பட்டை வலி போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.
எந்த உணவில் கிடைக்கும்: முட்டை, மீன், காளான்கள் மற்றும் காலை நேர சூரிய ஒளியில் நேராக நிற்குதல் மூலம்.
இந்த மூன்று வைட்டமின்களும் சீராக கிடைக்கும்போது:
மூளை சிறப்பாக இயங்கும்
எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்
முதுமையான தோற்றத்தை தடுக்க உதவும்
இவை தவிர, வைட்டமின் கே மற்றும் ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.