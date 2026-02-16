WhatsApp
Monday, February 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
by இளவரசி
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
by இளவரசி
இணையப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த புதிய சட்டங்கள் தேவை – இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
பங்களாதேஷ் பிரதமராக தாரிக் ரஹ்மான் நாளை பதவியேற்பு – சர்வதேச...
by இளவரசி
இந்தியாவில் 5 நாள் உலக செயற்கை நுண்ணறிவு உச்சநிலை மாநாடு...
by இளவரசி
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ரி20 உலகக் கிண்ண வரலாற்றில் மேலோங்கும் இந்தியாவின்...
by பூங்குன்றன்
அரச பல்கலைக்கழகங்களில் 50% விரிவுரையாளர் பற்றாக்குறை
by பூங்குன்றன்

வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்

written by இளவரசி 1 minutes read
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்

இளமையான தோற்றம் அனைவருக்கும் விருப்பம். ஆனால் வயது வளர்ந்தபோது, குறிப்பாக 40 வயதிற்குப் பிறகு, முதுமையான தோற்றம் வந்துவிடுவது இயல்பானது. இதனால் மனநிலை சோர்வு, தாழ்வு மனப்பான்மை மற்றும் உடல் சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகள் உருவாகும்.

ஆனால் அதை தடுக்க சில முக்கிய வைட்டமின்கள் உதவலாம். 40 வயதுக்குப் பிறகு இவ்வைட்டமின்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன:

வைட்டமின் பி12

பயன்: ஆரோக்கியமான ரத்த அணுக்களை உருவாக்குகிறது. இதனால் உடல் உறுப்புகள் சரியாக இயங்கும்.

குறைவாக இருந்தால்: மூச்சு பிரச்சினை, உடல் வலி, சோர்வு போன்றவை ஏற்படும்.

எந்த உணவில் கிடைக்கும்: இறைச்சி, முட்டை, பால் போன்ற உணவுகளில்.

வைட்டமின் சி

பயன்: கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரித்து, சருமத்தை பளீச்சாகவும், எலும்புகளை உறுதியானதாகவும் வைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.

எந்த உணவில் கிடைக்கும்: ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, நெல்லிக்காய், கொய்யா, ஸ்ட்ராபெரி, தக்காளி, திராட்சை மற்றும் பசலைக்கீரை போன்ற பழங்கள் மற்றும் கீரைகளில்.

குறிப்பு: தினசரி உணவில் சேர்த்தால் உடல் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்.

வைட்டமின் டி

பயன்: எலும்புகள் மற்றும் மூட்டு ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.

குறைவாக இருந்தால்: மூட்டு வலி, தோள்பட்டை வலி போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படும்.

எந்த உணவில் கிடைக்கும்: முட்டை, மீன், காளான்கள் மற்றும் காலை நேர சூரிய ஒளியில் நேராக நிற்குதல் மூலம்.

இந்த மூன்று வைட்டமின்களும் சீராக கிடைக்கும்போது:

மூளை சிறப்பாக இயங்கும்

எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும்

முதுமையான தோற்றத்தை தடுக்க உதவும்

இவை தவிர, வைட்டமின் கே மற்றும் ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம்.

இளவரசி

