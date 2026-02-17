WhatsApp
Tuesday, February 17, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
முக்கிய செய்திகள்
மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்

வாய் துர்நாற்றம் (Bad Breath) என்பது பலரையும் தினசரி வாழ்க்கையில் பாதிக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சினையாகும். சரியான பல் பராமரிப்பு இல்லாமை, வாயின் சுத்தமின்மை, நீர் குறைபாடு, சில உடல்நலக் கோளாறுகள் மற்றும் தவறான உணவு பழக்கங்கள் போன்றவை வாய் துர்நாற்றத்திற்கு முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. இந்த பிரச்சினையை கட்டுப்படுத்த, பல் துலக்குதல் மற்றும் நாக்கு சுத்தம் செய்வதோடு, சரியான உணவுகளை தினசரி உணவில் சேர்த்துக் கொள்வதும் மிகவும் அவசியம்.

முதலில், தண்ணீர் அதிகம் குடிப்பது வாய் துர்நாற்றத்தை குறைக்கும் மிக எளிய வழியாகும். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதால் வாயில் உமிழ்நீர் சுரப்பி செயல்பாடு அதிகரித்து, தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் குறைகின்றன. இதனால் வாய் எப்போதும் ஈரமாக இருந்து துர்நாற்றம் வராமல் பாதுகாக்கப்படுகிறது.

ஆப்பிள், பேரிக்காய், ஆரஞ்சு போன்ற பழங்களை அதிகம் சாப்பிடுவது நல்லது. இவை இயற்கையாகவே பற்களை சுத்தப்படுத்தும் தன்மை கொண்டவை. குறிப்பாக ஆப்பிள், வாயில் உள்ள கிருமிகளை குறைத்து, புத்துணர்ச்சியான மணத்தை வழங்குகிறது.

பச்சை காய்கறிகள், குறிப்பாக கீரைகள், வெள்ளரிக்காய், கேரட், செலரி போன்றவை வாயின் சுத்தத்தை பாதுகாக்க உதவுகின்றன. இவற்றை மென்று சாப்பிடும்போது உமிழ்நீர் சுரப்பு அதிகரித்து, வாயில் உள்ள தீய கிருமிகளை கழுவி விடுகிறது.

தயிர் மற்றும் பால் போன்ற பால் பொருட்கள் நல்ல ப்ரொபயாட்டிக் (Probiotic) தன்மை கொண்டவை. இவை வயிற்றில் மற்றும் வாயில் உள்ள தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்களை குறைத்து, வாய் துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன. குறிப்பாக சர்க்கரை சேர்க்காத தயிர் அதிக பயன் தருகிறது.

புதினா இலை, கொத்தமல்லி, கிராம்பு, ஏலக்காய், சோம்பு போன்றவை இயற்கையான மணத்தை வழங்கும் சிறந்த உணவுப் பொருட்கள். இவற்றை மென்று சாப்பிடுவது அல்லது உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது வாய் துர்நாற்றத்தை உடனடியாக குறைக்கும்.

பச்சை தேநீர் (Green Tea) ஆன்டி-ஆக்ஸிடென்ட்கள் நிறைந்தது. இது வாயில் உள்ள பாக்டீரியாக்களை அழித்து, துர்நாற்றத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. தினமும் ஒரு அல்லது இரண்டு கப் பச்சை தேநீர் குடிப்பது நல்ல பலனை தரும்.

மேலும், இஞ்சி மற்றும் எலுமிச்சை போன்றவை வாயின் சுத்தத்தை மேம்படுத்தி, துர்நாற்றத்தை போக்க உதவுகின்றன. இஞ்சி கலந்த வெந்நீர் அல்லது எலுமிச்சை சாறு கலந்த நீர் குடிப்பதும் பயனுள்ளதாகும்.

இதற்குடன், அதிகமான காபி, மது, புகைபிடித்தல், பூண்டு, வெங்காயம் போன்ற துர்நாற்றம் அதிகம் தரும் உணவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். தினமும் இரண்டு முறை பல் துலக்குதல், நாக்கை சுத்தம் செய்தல், வாய்க் கழுவி பயன்படுத்துதல் போன்ற பழக்கங்களை கடைப்பிடித்தால், வாய் துர்நாற்றம் பெருமளவு குறையும்.

சரியான உணவு பழக்கமும், நல்ல வாய்ச் சுத்தமும் இணைந்தால், வாய் துர்நாற்றம் என்ற பிரச்சினைக்கு எளிதில் தீர்வு காணலாம். தினசரி வாழ்க்கையில் இந்த உணவுகளை சேர்த்துக் கொண்டு, புத்துணர்ச்சியான சுவாசத்துடன் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை வாழுங்கள்.

இளவரசி

