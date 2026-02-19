விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!

விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் இயக்கம் ஆண் கருவுறுதலின் மிக முக்கியமான குறிகாட்டிகளாகக் கருதப்படுகின்றன. இன்றைய வாழ்க்கை முறை, மன அழுத்தம், தவறான உணவுப் பழக்கம், தூக்கமின்மை போன்ற காரணங்களால் ஆண்களில் விந்தணு குறைபாடு மற்றும் மலட்டுத்தன்மை பிரச்சினைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் பலர் மருந்துகளை நாடினாலும், இயற்கையான உணவுகளின் சக்தியை நாம் மறந்து விடக்கூடாது.
சில குறிப்பிட்ட பழங்கள் விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையையும் தரத்தையும் இயற்கையாக மேம்படுத்தும் திறன் கொண்டவை என்று அறிவியல் ஆய்வுகள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. வைட்டமின் சி, வைட்டமின் ஈ, ஃபோலேட் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த உணவுகள் விந்தணுக்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாப்பதுடன், அவற்றின் இயக்கத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்துகின்றன. அந்த வகையில், தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டிய 6 அதிசய பழங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.
கொய்யா:
கொய்யா மிகச் சிறந்த ஊட்டச்சத்து நிறைந்த பழமாகும். இதில் அதிக அளவு வைட்டமின் சி இருப்பதால், விந்தணுக்களை ஆக்ஸிஜனேற்ற அழுத்தத்திலிருந்து பாதுகாத்து, அவற்றின் இயக்கத்தையும் தரத்தையும் அதிகரிக்கிறது. தினமும் ஒரு கொய்யா சாப்பிடுவது, உடலின் வைட்டமின் சி தேவையை பூர்த்தி செய்வதுடன், விந்தணுக்களின் ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்த உதவுகிறது.
அவகேடோ:
அவகேடோ ஆண்களின் இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கு மிகவும் பயனுள்ளதாகும். இதில் ஃபோலேட், வைட்டமின் ஈ மற்றும் துத்தநாகம் நிறைந்துள்ளதால், விந்தணுக்களின் தரத்தையும் இயக்கத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. மேலும் டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஹார்மோன் சீராக சுரப்பதற்கும் உதவுகிறது. ஃபோலேட் அதிகரிப்பது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் என்பதும் ஆய்வுகளால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.
தர்பூசணி:
தர்பூசணியில் லைகோபீன் என்ற சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றி அதிகமாக உள்ளது. இது விந்தணுக்களை சேதப்படுத்தும் காரணிகளைத் தடுத்து, அவற்றின் இயக்கம் மற்றும் வடிவத்தை மேம்படுத்துகிறது. இயற்கையான லைகோபீன் மூலமாக தர்பூசணி செயல்படுவதால், தினசரி உணவில் இதை சேர்த்துக்கொள்வது மிகுந்த பயனை அளிக்கும்.
வாழைப்பழம்:
வாழைப்பழத்தில் வைட்டமின் ஏ, பி1 மற்றும் சி ஆகியவை நிறைந்துள்ளதால், விந்தணு உற்பத்தியை அதிகரிக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள ப்ரோமெலைன் நொதி ஹார்மோன் சமநிலையை சீராக்கி, விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையை மேம்படுத்துகிறது. அதோடு, பொட்டாசியம் உடலின் ஒட்டுமொத்த இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்தையும் உயர்த்துகிறது.
மாதுளை:
மாதுளை ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த சிறந்த பழமாகும். இது இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, டெஸ்டோஸ்டிரோன் அளவை உயர்த்துவதன் மூலம் விந்தணு உற்பத்தியை மேம்படுத்துகிறது. தொடர்ந்து மாதுளை சாப்பிடுவது ஆண்களின் கருவுறுதலை இயற்கையாக அதிகரிக்க உதவுகிறது.
ப்ளூபெர்ரி:
குறைந்த கலோரிகள் கொண்ட ப்ளூபெர்ரி, சக்திவாய்ந்த ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் நிறைந்த பழமாகும். இது விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கையும் இயக்கமும் மேம்பட உதவுகிறது. தினசரி உணவில் ப்ளூபெர்ரியை சேர்த்துக்கொள்வது இனப்பெருக்க ஆரோக்கியத்திற்கு பெரும் பலனை தரும்.
இந்த பழங்களை சரியான அளவில் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம், விந்தணு எண்ணிக்கையும் தரமும் இயற்கையாக மேம்பட வாய்ப்புள்ளது. அதோடு, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை, போதிய தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சி ஆகியவற்றையும் கடைப்பிடிப்பது சிறந்த பலனை அளிக்கும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.