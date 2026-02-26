மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால் உயிருக்கு ஆபத்து!

மாரடைப்பு என்பது உயிருக்கு பெரும் ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கடுமையான நோயாகும். ஆனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் இது திடீரென ஏற்படுவதில்லை. அதற்கு முன்பே உடல் சில முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும். அவற்றை சரியான நேரத்தில் கவனித்து மருத்துவரை அணுகினால், மாரடைப்பு அபாயத்தை கணிசமாகக் குறைக்க முடியும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு முன், குறிப்பாக 48 மணி நேரத்திற்குள், அதிகமான சோர்வு உணர்வு ஏற்படலாம். வழக்கத்தை விட உடல் பலவீனமாகவும், அன்றாட செயல்களில் ஆர்வம் குறைந்ததாகவும் தோன்றலாம். இதை பலர் சாதாரண களைப்பாகக் கருதி அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். ஆனால் இந்த அலட்சியம் பெரிய ஆபத்துக்கு வழிவகுக்கலாம்.
இதற்கு மேலாக, மார்பு பகுதியில் அழுத்தம், இறுக்கம் அல்லது அசௌகரிய உணர்வு தோன்றக்கூடும். சிலருக்கு மூச்சுத் திணறல், மார்பு இறுக்கம், வலி போன்ற அறிகுறிகளும் ஏற்படலாம். இவை பெரும்பாலும் அமிலத்தன்மை அல்லது செரிமானக் கோளாறுகள் என தவறாக புரிந்துகொள்ளப்படுகின்றன. ஆனால், இவ்வாறான அறிகுறிகள் மாரடைப்பின் ஆரம்ப எச்சரிக்கைகளாக இருக்கக்கூடியதால், மிகுந்த கவனத்துடன் அணுக வேண்டும்.
மருத்துவ நிபுணர்களின் கூற்றுப்படி, மாரடைப்பு ஏற்படுவதற்கு ஒன்று முதல் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே உடலில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் தென்படுகின்றன. இந்த அறிகுறிகளை புறக்கணிப்பது உயிருக்கு நேரடியான ஆபத்தை அதிகரிக்கிறது. எனவே, உடல்நிலையில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்களையும் கவனித்து, தேவையான போது உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது மிக முக்கியம்.
இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்க ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவது அவசியம். தினசரி உணவில் கீரை வகைகள், ப்ரோக்கோலி, மாதுளை, ஆப்பிள், வால்நட்ஸ், பாதாம், முழுதானியங்கள், ஆலிவ் எண்ணெய், சால்மன் போன்ற இதய நலனுக்கு ஏற்ற உணவுகளை சேர்த்துக்கொள்வது பயனுள்ளதாகும். மேலும், முறையான உடற்பயிற்சி, மனஅழுத்தக் கட்டுப்பாடு மற்றும் போதிய ஓய்வு ஆகியவை இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உதவும்.
உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகளை சரியான நேரத்தில் உணர்ந்து செயல்படுவது, மாரடைப்பைத் தவிர்க்கும் முக்கியமான பாதுகாப்பு கவசமாக அமையும்.