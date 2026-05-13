பருத்தி பாலின் நன்மைகள்

பருத்தி பால் என்பது பாரம்பரியமான மற்றும் ஆரோக்கியம் நிறைந்த ஒரு பானமாகும். குறிப்பாக தமிழர் பாரம்பரிய உணவுகளில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ள இந்த பானம், உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளை வழங்குகிறது. பருத்தி விதைகள், தேங்காய் பால், ஏலக்காய், கருப்பட்டி போன்ற இயற்கைச் சேர்வுகளால் தயாரிக்கப்படும் பருத்தி பால், சுவையுடனும் சத்துடனும் நிறைந்ததாகும்.
பருத்தி பால் என்றால் என்ன?
பருத்தி விதைகளை ஊறவைத்து அரைத்து எடுக்கப்படும் சாற்றுடன் தேங்காய் பால் மற்றும் இனிப்புச் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் பானமே பருத்தி பால். இது உடலை குளிர்விக்கும் தன்மை கொண்டதுடன், பல நோய்களுக்கு இயற்கை மருந்தாகவும் கருதப்படுகிறது.
பருத்தி பாலின் முக்கிய நன்மைகள்
1. உடல் சூட்டை குறைக்கும்
பருத்தி பால் இயற்கையாகவே உடல் வெப்பத்தை தணிக்கும். கோடை காலங்களில் இதை குடிப்பதால் உடல் குளிர்ச்சியாக இருக்கும்.
2. செரிமானத்தை மேம்படுத்தும்
இதில் உள்ள நார்ச்சத்து செரிமான மண்டலத்தை சீராக்க உதவுகிறது. மலச்சிக்கல் பிரச்சினையையும் குறைக்க உதவுகிறது.
3. உடலுக்கு சக்தி தரும்
கருப்பட்டி மற்றும் தேங்காய் பாலுடன் சேர்த்து தயாரிக்கப்படுவதால் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்குகிறது.
4. பெண்களின் உடல்நலத்திற்கு நல்லது
பருத்தி பால் பெண்களின் ஹார்மோன் சமநிலையை பேண உதவுவதாக பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக மாதவிடாய் காலங்களில் உடல் பலவீனத்தை குறைக்க உதவலாம்.
5. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்
இதில் உள்ள இயற்கை சத்துக்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு திறனை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.
6. தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும்
பருத்தி விதைகளில் உள்ள நல்ல கொழுப்புச்சத்துகள் தோலை மென்மையாக்கவும், முடி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் உதவுகின்றன.
7. இதய ஆரோக்கியத்திற்கு ஆதரவு
சில ஆய்வுகளின்படி, பருத்தி விதைகளில் உள்ள நல்ல கொழுப்புக்கள் இதய நலனை பாதுகாக்க உதவுகின்றன.
பருத்தி பாலை எப்போது குடிக்கலாம்?
காலை உணவுக்குப் பிறகு
மாலை நேர சிற்றுண்டியுடன்
கோடை காலங்களில் குளிர்பானமாக
யார் அளவாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்?
சர்க்கரை நோயாளிகள் அல்லது குறிப்பிட்ட உடல்நல பிரச்சினைகள் உள்ளவர்கள் கருப்பட்டி அல்லது இனிப்பு சேர்க்கையை கட்டுப்படுத்தி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அளவுக்கு அதிகமாக குடிப்பதை தவிர்ப்பதும் நல்லது.
பருத்தி பால் என்பது சுவை மற்றும் ஆரோக்கியம் இணைந்த ஒரு பாரம்பரிய பானமாகும். உடலை குளிர்விப்பதிலிருந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உயர்த்துவது வரை பல நன்மைகளை வழங்கும் இந்த பானத்தை, தினசரி உணவுப் பழக்கத்தில் அளவாக சேர்த்துக்கொள்வது உடல்நலத்திற்கு உதவியாக இருக்கும்.