எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!

தூங்கும் போது பலருக்கும் விதவிதமான கனவுகள் வரும். சில கனவுகள் மகிழ்ச்சியைக் கொடுத்தாலும், சில கனவுகள் பயத்தையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக சில கனவுகள் தொடர்ந்து வந்தால், அது மனஅழுத்தம், உடல்நல பிரச்சினை அல்லது வாழ்க்கையில் ஏற்படக்கூடிய சிக்கல்களின் அறிகுறியாக இருக்கலாம் என்று உளவியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
தொடர்ந்து விழுவது போன்ற கனவு
உயரமான இடத்தில் இருந்து கீழே விழுவது போல கனவு காண்பது, வாழ்க்கையில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த உணர்வைக் குறிக்கலாம். வேலை, குடும்பம் அல்லது பொருளாதார பிரச்சினைகளால் மனதில் இருக்கும் பயம் இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.
யாரோ துரத்துவது போன்ற கனவு
தொடர்ந்து யாரோ துரத்துவது போல கனவு வந்தால், நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் தவிர்க்க முயலும் ஒரு பிரச்சினை இருப்பதற்கான சாத்தியம் உள்ளது. இது அதிக மனஅழுத்தத்தையும் பதட்டத்தையும் காட்டும்.
பற்கள் உதிர்வது போன்ற கனவு
பற்கள் விழுவது அல்லது உடைவது போன்ற கனவுகள் பலருக்கும் வரும். இது தன்னம்பிக்கை குறைவு, வயது பற்றிய பயம் அல்லது உடல்நல கவலைகளின் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.
இறப்பு தொடர்பான கனவுகள்
தனது மரணம் அல்லது நெருங்கியவர்களின் மரணம் போன்ற கனவுகள் பலருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். ஆனால் உளவியல் ரீதியில் இது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் அல்லது பழைய நிலையிலிருந்து புதிய நிலைக்கு செல்லும் மாற்றத்தைக் குறிக்கலாம்.
தேர்வில் தோல்வி அடைவது போன்ற கனவு
மாணவர்கள் மட்டுமல்லாமல் பெரியவர்களுக்கும் இந்த கனவு வரும். இது பொறுப்புகள் அதிகரித்திருப்பதையும், தோல்வி பற்றிய அச்சத்தையும் காட்டுகிறது.
மூச்சுத்திணறல் அல்லது கத்த முடியாத கனவு
தூக்கத்தில் பேச முடியாமல், கத்த முடியாமல் அல்லது மூச்சுத்திணறுவது போல உணர்வது “Sleep Paralysis” எனப்படும் நிலைக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கலாம். இது தூக்கமின்மை மற்றும் அதிக சோர்வால் ஏற்படக்கூடும்.
எப்போது கவனம் தேவை?
ஒரே மாதிரியான பயங்கர கனவுகள் அடிக்கடி வந்தால், தூக்கமின்மை, பதட்டம், மனச்சோர்வு போன்ற பிரச்சினைகள் இருக்கலாம். இத்தகைய சூழலில் மருத்துவர் அல்லது உளவியல் நிபுணரை அணுகுவது நல்லது.
கனவுகள் அனைத்தும் எதிர்காலத்தை கணிக்காது. ஆனால் மனநிலை மற்றும் உடல்நலத்தைப் பற்றிய சில சிக்னல்களை அவை வெளிப்படுத்தக்கூடும் என்பதால், அவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் கவனிப்பது முக்கியம்.