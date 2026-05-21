7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?

இன்றைய காலகட்டத்தில் உடல் எடை அதிகரிப்பு என்பது பலருக்கும் பெரிய சவாலாக மாறியுள்ளது. உடற்பயிற்சி குறைவு, அதிக எண்ணெய் மற்றும் ஜங்க் உணவுகள், ஒழுங்கற்ற தூக்கம், மன அழுத்தம் போன்ற காரணங்களால் வயிற்றுப் பகுதி கொழுப்பு மற்றும் உடல் பருமன் வேகமாக அதிகரிக்கிறது.

உடல் எடையை குறைக்க பலரும் இணையத்தில் பல்வேறு டயட் முறைகளை தேடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் தற்போது அதிகம் பேசப்படும் ஒரு டயட் முறை தான் “7 நாள் முட்டை டயட்”. குறுகிய காலத்தில் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவும் இந்த டயட் குறித்து பலரும் ஆர்வமாக அறிந்து வருகின்றனர்.

அப்படியானால், 7 நாள் முட்டை டயட் என்றால் என்ன? இது எப்படி வேலை செய்கிறது? இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் மற்றும் பக்கவிளைவுகள் என்ன? என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

7 நாள் முட்டை டயட் என்றால் என்ன?

முட்டை என்பது அதிக புரோட்டீன், வைட்டமின்கள் மற்றும் நல்ல கொழுப்புச் சத்துகள் நிறைந்த ஒரு ஆரோக்கியமான உணவாகும். இதில் கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் கலோரி அளவு குறைவாக இருப்பதால், உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.

7 நாள் முட்டை டயட்டில், ஒரு வாரத்திற்கு தினமும் மூன்று வேளையும் முட்டையை முக்கிய உணவாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். அதோடு:

சர்க்கரை இல்லாத பானங்கள்
குறைந்த கார்போஹைட்ரேட் உணவுகள்
காய்கறிகள்
சாலட்கள்
சில பழங்கள்

போன்றவை சேர்க்கப்படுகின்றன.

இந்த டயட்டின் முக்கிய நோக்கம், உடலில் சேமித்து இருக்கும் கொழுப்பை ஆற்றலாக பயன்படுத்தச் செய்வதாகும்.

இந்த டயட் எப்படி வேலை செய்கிறது?

முட்டையில் புரோட்டீன் அதிகமாக இருப்பதால் நீண்ட நேரம் பசி எடுக்காமல் இருக்கும். இதனால் அடிக்கடி சாப்பிடும் பழக்கம் குறைகிறது.

மேலும், இந்த டயட்டில் கார்போஹைட்ரேட் அளவு குறைவாக இருப்பதால், உடல் தேவையான ஆற்றலை பெற சேமித்து வைத்திருக்கும் கொழுப்பை எரிக்க தொடங்குகிறது. இதன் விளைவாக:

உடல் கொழுப்பு குறையும்
உடல் எடை வேகமாக குறைய ஆரம்பிக்கும்
வயிற்றுப் பகுதி பருமன் குறையலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

7 நாள் முட்டை டயட்டின் நன்மைகள்

1. உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவும்

குறைந்த கலோரி மற்றும் அதிக புரோட்டீன் உள்ளதால் எடை குறைப்பு விரைவாக நடைபெறலாம்.

2. மெட்டபாலிசத்தை அதிகரிக்கும்

முட்டையில் உள்ள பயோடின் சத்து உடலின் மெட்டபாலிசத்தை வேகப்படுத்த உதவுகிறது.

3. தசைகளை வலுப்படுத்தும்

புரோட்டீன் நிறைந்த உணவாக இருப்பதால் தசை வளர்ச்சிக்கும் உதவுகிறது.

4. PCOS பிரச்சனைகளுக்கு உதவலாம்

வைட்டமின் D நிறைந்ததால் பெண்களுக்கான ஹார்மோன் சமநிலையை மேம்படுத்த உதவக்கூடும்.

5. இதய ஆரோக்கியத்திற்கு உதவலாம்

மிதமான அளவில் முட்டை சாப்பிடுவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரும் என சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

6. நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தும்

முட்டை சாப்பிட்டால் வயிறு நிறைந்த உணர்வு நீண்ட நேரம் இருக்கும்.

டயட்டின் போது கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டியவை

7 நாள் முட்டை டயட்டை மேற்கொள்ளும் போது சில முக்கிய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும்.

தினமும் குறைந்தது 8 டம்ளர் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
சர்க்கரை மற்றும் க்ரீம் சேர்க்கப்பட்ட உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
உப்பை மிக குறைவாக பயன்படுத்த வேண்டும்.
எண்ணெய் அதிகமான உணவுகளை சாப்பிடக்கூடாது.
இடைவேளையில் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடக்கூடாது.
தினமும் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
மது அருந்துவதை முழுமையாக தவிர்க்க வேண்டும்.
தோல் நீக்கப்பட்ட சிக்கன் மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்.
இரண்டு வாரத்திற்கும் மேலாக இந்த டயட்டை தொடரக்கூடாது.

7 நாள் முட்டை டயட் மெனு

நாள் 1

காலை: க்ரில்டு தக்காளி முட்டை சாண்ட்விச்

மதியம்: நீர்ச்சத்து நிறைந்த பழ சாலட்

இரவு: 2 முட்டை + ஒரு பௌல் சாலட் + 1 கிரேப்ஃபுரூட்

நாள் 2

காலை: சர்க்கரை இல்லாத கிரேப்ஃபுரூட் ஜூஸ் + 1 வேக வைத்த முட்டை

மதியம்: தந்தூரி சிக்கன் மற்றும் தக்காளி

இரவு: க்ரில்டு சிக்கன் ஸ்டீக் மற்றும் சாலட்

நாள் 3

காலை: கிரேப்ஃபுரூட் ஜூஸ் + 1 வேக வைத்த முட்டை

மதியம்: 2 வேக வைத்த முட்டை மற்றும் எலுமிச்சை சாலட்

இரவு: க்ரில்டு சிக்கன் மற்றும் சாலட்

நாள் 4

காலை: 2 கோதுமை பிரட் மற்றும் 2 முட்டை

மதியம்: பழங்கள்

இரவு: க்ரில்டு சிக்கன் ஸ்டீக் மற்றும் சாலட்

நாள் 5

காலை: 2 கோதுமை பிரட் மற்றும் 2 முட்டை

மதியம்: 2 முட்டை மற்றும் தக்காளி

இரவு: க்ரில் செய்யப்பட்ட மீன் மற்றும் சாலட்

நாள் 6

காலை: 1 வேக வைத்த முட்டை மற்றும் கிரேப்ஃபுரூட் ஜூஸ்

மதியம்: பழங்கள்

இரவு: ரோஸ்டட் சிக்கன் மற்றும் வேக வைத்த காய்கறிகள்

நாள் 7

காலை: தக்காளி சேர்த்த 2 முட்டை பொரியல்

மதியம்: 2 முட்டை கொண்டு செய்யப்பட்ட பசலைக்கீரை ஆம்லெட்

இரவு: மூலிகைகள் சேர்த்த க்ரில்டு சிக்கன்

இந்த டயட்டின் பக்கவிளைவுகள்

எந்த டயட்டாக இருந்தாலும் சில பக்கவிளைவுகள் இருக்கக்கூடும். அதுபோல இந்த டயட்டிலும் ஆரம்ப நாட்களில் சில பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். அவை:

குமட்டல்
வயிற்று உப்புசம்
வாயு தொல்லை
வாய் துர்நாற்றம்
உடல் சோர்வு
மலச்சிக்கல்
தலைசுற்றல்

போன்றவை.

யாரெல்லாம் இந்த டயட்டை தவிர்க்க வேண்டும்?

பின்வரும் நபர்கள் மருத்துவர் ஆலோசனை இல்லாமல் இந்த டயட்டை மேற்கொள்ளக் கூடாது:

கர்ப்பிணிப் பெண்கள்
பாலூட்டும் தாய்மார்கள்
சர்க்கரை நோயாளிகள்
சிறுநீரக நோயாளிகள்
கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் உள்ளவர்கள்
கல்லீரல் பிரச்சனை உள்ளவர்கள்

முக்கிய குறிப்பு : 7 நாள் முட்டை டயட் குறுகிய காலத்தில் உடல் எடையை குறைக்க உதவலாம். ஆனால் இது எல்லோருக்கும் பொருந்தும் பாதுகாப்பான டயட் அல்ல. உடல்நிலை, வயது மற்றும் உணவு பழக்கத்திற்கு ஏற்ப பல்வேறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம். எனவே எந்த டயட்டையும் தொடங்கும் முன் மருத்துவர் அல்லது ஊட்டச்சத்து நிபுணரின் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம்.

