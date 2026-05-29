தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?

written by இளவரசி
தயிர் - யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?

இன்றைய காலத்தில் ஆரோக்கியமான உணவுப் பழக்கங்கள் குறித்து மக்கள் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக “தயிர்” மற்றும் “யோகர்ட்” ஆகிய இரண்டும் உடல்நலத்திற்கு நல்லவை என்று பலரும் கருதுகின்றனர். ஆனால் இந்த இரண்டிலும் உண்மையில் எது சிறந்தது? இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? என்பதைப் பற்றி பலருக்கும் தெளிவில்லை.

தயிர் என்றால் என்ன?

தயிர் என்பது பாரம்பரியமாக பாலை புளிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு உணவுப் பொருள். இதில் இயற்கையாக உருவாகும் நன்மை தரும் பாக்டீரியாக்கள் குடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவுகின்றன.

தயிரின் நன்மைகள்:

செரிமானத்தை சீராக்க உதவும்
உடலுக்கு குளிர்ச்சியை தரும்
எலும்புகளை பலப்படுத்தும் கால்சியம் நிறைந்தது
குடல் நலத்தை பாதுகாக்கும்
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்தும்

யோகர்ட் என்றால் என்ன?

யோகர்ட் என்பது தயிரைப் போன்றே பாலை நொதிக்கச் செய்து தயாரிக்கப்படும் உணவாக இருந்தாலும், இதில் குறிப்பிட்ட வகை பாக்டீரியாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக தொழிற்சாலைகளில் தயாரிக்கப்படும் யோகர்ட்களில் சுவை, பழச்சாறு, சர்க்கரை போன்றவை சேர்க்கப்படலாம்.

யோகர்டின் நன்மைகள்:

அதிக அளவில் புரதச்சத்து கிடைக்கும்
Probiotics மூலம் குடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும்
உடல் எடையை கட்டுப்படுத்த உதவும்
சில வகை யோகர்ட்கள் குறைந்த கொழுப்பு கொண்டவை
தசை வளர்ச்சிக்கு உதவக்கூடும்

உடல்நலத்திற்கு எது சிறந்தது?

இரண்டிலும் நன்மைகள் இருந்தாலும், இயற்கையாக வீட்டில் தயாரிக்கப்படும் தயிர் மிகவும் ஆரோக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. காரணம் இதில் செயற்கை சேர்வுகள் குறைவாக இருக்கும். அதேசமயம், சர்க்கரை இல்லாத Plain Yogurt தேர்வு செய்தால் அதுவும் நல்ல ஆரோக்கிய உணவாகும்.

யாருக்கு எது சிறந்தது?

செரிமான பிரச்சினை உள்ளவர்கள் – தயிர் சிறந்தது
உடற்பயிற்சி செய்பவர்கள் – புரதச்சத்து அதிகமுள்ள யோகர்ட் உதவும்
உடல் எடையை குறைக்க விரும்புவோர் – Low-fat Yogurt தேர்வு செய்யலாம்
இயற்கை உணவை விரும்புவோர் – வீட்டுத் தயிர் சிறந்தது

கவனிக்க வேண்டியவை

அதிக சர்க்கரை சேர்க்கப்பட்ட யோகர்ட்களை தவிர்க்கவும்
இரவில் அதிக அளவு தயிர் சாப்பிடுவது சிலருக்கு சளி பிரச்சினை ஏற்படுத்தலாம்
Lactose intolerance உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவது நல்லது

தயிரும் யோகர்டும் இரண்டுமே உடல்நலத்திற்கு நல்லவை. ஆனால் எந்த வகையைத் தேர்வு செய்கிறோம் என்பது மிகவும் முக்கியம். இயற்கையான, குறைந்த சர்க்கரை கொண்ட உணவுகளை தேர்வு செய்தால் இரண்டிலும் ஆரோக்கிய நன்மைகளை பெற முடியும். உங்கள் உடல்நிலை, உணவுப் பழக்கம் மற்றும் தேவைக்கேற்ப சரியான தேர்வை செய்வதே சிறந்தது.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

இளவரசி

