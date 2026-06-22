பிலிப்பைன்ஸ் பாடசாலையில் துப்பாக்கிச் சூடு: 3 மாணவர்கள் பலி, 7 பேர் காயம்

பிலிப்பைன்ஸின் டாக்லோபன் (Tacloban) நகரில் உள்ள சான் ஜோஸ் தேசிய உயர்நிலைப் பாடசாலையில் (San Jose National High School) சக மாணவர்களே நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று மாணவர்கள் உயிரிழந்தனர் மற்றும் ஏழு பேர் காயமடைந்தனர்.
இந்தத் தாக்குதலை 14 மற்றும் 15 வயதுடைய இரண்டு மாணவர்கள் நடத்தியுள்ளனர். அவர்கள் வகுப்பறைக்குள் நுழைந்து, எவ்வித முன்னெச்சரிக்கையும் இன்றி திடீரென துப்பாக்கியால் சுடத் தொடங்கினர். இந்தத் தாக்குதலில் மூன்று மாணவர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே பலியாகினர்.
மேலும் மூன்று பேர் துப்பாக்கிக் குண்டுகள் பாய்ந்தும், நான்கு பேர் அங்கிருந்து தப்பிக்க முயன்றபோது ஏற்பட்ட நெரிசலில் சிக்கியும் காயமடைந்தனர்.
பாடசாலையில் தங்களைக் கேலி செய்த (Bullying) ஒரு ‘முன்விரோதம்’ காரணமாகவே இந்தத் தாக்குதலை நடத்தியதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. தாக்குதல் நடத்தியவர்களில் ஒருவரின் சமூக ஊடகப் பக்கத்தில், அவர் துப்பாக்கியால் சுடுவது போன்ற வன்முறை வீடியோக்கள் இருந்ததை பொலிஸார் கண்டறிந்துள்ளனர்.
தாக்குதலுக்கு 38 ரிவால்வர் மற்றும் 9 மிமீ பிஸ்டல் ஆகிய ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதில் ஒரு துப்பாக்கி, தாக்குதல் நடத்திய மாணவரின் உறவினரான ஒரு பெண் பொலிஸிக்கு சொந்தமானது. தற்போது அந்தப் பெண் பொலிஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். தாக்குதல் நடத்திய மாணவர்களில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார். மற்றொருவர் பொலிஸில் சரணடைந்தார்.
பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பெர்டினாண்ட் மார்கோஸ் இந்தச் சம்பவத்திற்குத் தனது ஆழ்ந்த வருத்தத்தைத் தெரிவித்துள்ளார்.
கல்வி அமைச்சகம் இச்சம்பவம் குறித்து கவலை தெரிவித்ததுடன், பாடசாலைகளின் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள், கேலி செய்தல் தொடர்பான கொள்கைகள் மற்றும் மாணவர்களின் நடத்தை கண்காணிப்பு அமைப்புகளை ஆய்வு செய்யப்போவதாக அறிவித்துள்ளது.
பலியான ஒரு மாணவனின் தாய், துப்பாக்கி உரிமையாளர்கள் பொறுப்புடன் செயல்படாததே இத்தகைய அசம்பாவிதங்களுக்குக் காரணம் என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
டாக்லோபன் நகரில் இத்தகைய பாடசாலை துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் நடப்பது இதுவே முதல்முறை என்று உள்ளூர் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.