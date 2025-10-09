கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?

வாழ்க்கையில் பல தருணங்களில் நாம் கடவுளிடம் ஏதாவது மனமார வேண்டுகிறோம் — அது நம் கனவு, நம் உறவு, நம் வேலை, நம் உடல்நலம் அல்லது குடும்பத்தின் நலனாக இருக்கலாம். ஆனால் சில நேரங்களில் எவ்வளவு பிரார்த்தனை செய்தாலும், நாம் எதிர்பார்த்தபடி விஷயங்கள் நடக்கவில்லை என தோன்றும். அப்போது மனம் கலங்குகிறது. “நான் இதை இவ்வளவு கேட்டும் கடவுள் கேட்கவில்லை, அப்படியானால் நம்பிக்கை வைப்பது ஏன்?” என்ற எண்ணம் மனதில் எழுகிறது.
ஆனால் உண்மையில் கடவுள் நம் வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றவில்லை என்பதல்ல — அவர் அதை சரியான நேரத்தில் மற்றும் சரியான வடிவத்தில் தருகிறார் என்பதை நம்மால் உணர முடியாமல் போகிறது.
1. கடவுள் தாமதிக்கலாம், ஆனால் மறப்பதில்லை
நாம் உடனடியாகவே ஒரு முடிவு வேண்டும் என விரும்புகிறோம். ஆனால் கடவுள் நமக்காக சரியான நேரத்தை தேர்வு செய்கிறார். ஒரு விதை மண்ணில் விதைக்கப்பட்டதும் உடனே முளைக்காது. அதற்கு சூரியன், மழை, காலம் ஆகியவை தேவை. அதேபோல் நம் வேண்டுதல் பலனளிக்க, நமக்குள் வளர்ச்சி, பொறுமை, மன உறுதி ஆகியவை உருவாக வேண்டும்.
2. எல்லா வேண்டுதல்களும் நமக்கே நன்மை தராது
நாம் பலமுறை நமக்குத் தேவையில்லாத அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் விஷயங்களையும் வேண்டுகிறோம். ஆனால் கடவுள் ஒரு பெற்றோர் போல் நமக்கு சிறந்ததை மட்டுமே தர விரும்புகிறார். அதனால் சில வேண்டுதல்கள் நிறைவேறாமல் போவது ஒரு பாதுகாப்பு சின்னம் கூடாக இருக்கலாம்.
3. நம்பிக்கை என்பது சோதனையின் நேரத்தில் தான் உண்மையாகும்
நாம் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கும்போது நம்பிக்கை வைப்பது எளிது. ஆனால் துன்பம் வந்தபோது கூட நம்பிக்கை வைப்பதே உண்மையான பக்தி. கடவுள் நம் நம்பிக்கையைச் சோதித்து, நம்மை மனதாலும் ஆன்மாவாலும் பலமாக ஆக்குகிறார்.
4. ஒவ்வொரு “இல்லை”க்கும் பின்னால் ஒரு “இன்னும் சிறந்தது” உள்ளது
நீங்கள் கேட்டது நிறைவேறவில்லை என்றால், அதற்குப் பின்னால் ஒரு பெரிய நன்மை காத்திருக்கிறது. வாழ்க்கையின் பல கட்டங்களில் நாம் பின்னர் திரும்பிப் பார்த்து தான் புரிந்துகொள்கிறோம் — “அப்போது அது நடக்காமல் இருந்தது நல்லதே!” என்று.
5. நம்பிக்கை இழந்தால், அமைதி இழக்கிறோம்
நம்பிக்கை இல்லாத இடத்தில் மன அமைதி இருக்க முடியாது. நம்பிக்கை என்பது ஒரு விளக்கு போல — எவ்வளவு இருள் இருந்தாலும், அது வழி காட்டும். கடவுளின் மீதான நம்பிக்கையை இழந்தால் நம்முள் உள்ள அமைதி தகர்ந்து போகும். எனவே, சூழ்நிலைகள் எப்படியிருந்தாலும், நம்பிக்கையைப் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள்.
கடவுள் நம் பிரார்த்தனைகளை கேட்கிறார். ஆனால் அவர் நம் வேண்டுதல்களை நம்முடைய நேரத்தில் அல்ல, அவருடைய சரியான நேரத்தில் நிறைவேற்றுகிறார்.
அதனால், நீங்கள் கேட்டது நடக்கவில்லை என்று மனம் உடைக்க வேண்டாம். அது ஒரு முடிவு அல்ல — அது ஒரு தயார்படுத்தலுக்கான நேரம்.
நம்பிக்கை வையுங்கள்.
காத்திருங்கள்.
அப்போதுதான் நீங்கள் உண்மையில் அர்த்தமுள்ள ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுவீர்கள். ✨🙏