Thursday, May 28, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
பிரான்ஸில் கடும் வெப்பம்: தடைவிதிக்கப்பட்ட நீர்நிலைகளை நாடும் மக்கள்; 9...
பிரியாணியுடன் இந்த உணவுகளை சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க – உடலுக்கு தீங்கு!
வீட்டில் தண்ணீர் சொட்டுவது வாஸ்து முறைப்படி சரியில்லை – ஏன்...
கிழக்கு இலண்டனில் ஆசிரியர்கள் தொடர் வேலைநிறுத்தம்: பெற்றோர்கள் மத்தியில் ஆதரவும்...
ஹார்முஸ் நீரிணையை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது: ஈரான், ஓமானுக்கு டிரம்ப்...
ஐரோப்பிய பாதுகாப்பில் திருப்பம்: நோர்வே – பிரான்ஸ் புதிய பாதுகாப்பு...
இன்றைய ராசிபலன் 28 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
இன்றைய ராசிபலன் 28 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ராஜயோகம் கதவை தட்டுமாம்!

இன்றைய ராசிபலன் 28 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ராஜயோகம் கதவை தட்டுமாம்!

written by இளவரசி 3 minutes read
வேத ஜோதிடத்தின் படி கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றங்களும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், வியாபாரம், நிதிநிலை, குடும்ப வாழ்க்கை, திருமண உறவு மற்றும் உடல்நலம் போன்ற அனைத்திலும் இந்த மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கும் என்று ஜோதிட நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு மே 28 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்? யார் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும்? எந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோக பலன் கிடைக்கப்போகிறது? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சிக்கல்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தமும் கூடும். மனதில் வைத்திருந்த சில திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக பயணம் மேற்கொள்ள நேரிடலாம்.

நீண்ட நாட்களாக இருந்த கடன் பிரச்சினை இன்று முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் இருந்தால் அதற்காக கடன் பெற வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். குழந்தைகளின் ஆசையை நிறைவேற்றும் ஒரு செயலால் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிலுவையில் இருந்த வேலைகளை முடிக்க சிறந்த நாளாக இருக்கும். பயணங்களில் மதிப்புமிக்க பொருட்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

போட்டித்தன்மை அதிகரித்து வெற்றியை நோக்கி செயல்படுவீர்கள். உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு உதவும் மனப்பான்மை உருவாகும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆலோசனை சில விஷயங்களில் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள் பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம். அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

குடும்ப விஷயங்களில் தந்தையுடன் கருத்து வேறுபாடு வரலாம். குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில் இருந்த தடைகள் அகலும். முக்கியமான தகவல்களை மற்றவர்களிடம் பகிராமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருக்கும். வருமானத்தை அதிகரிக்க புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியம் இருக்கும்.

சிறிய லாப வாய்ப்புகளையும் தவறவிடாமல் கவனிக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்தில் பல வேலைகளை கையாள வேண்டியிருப்பதால் மன அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினருடன் கருத்து மோதல் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபம் தரும் நாளாக இருக்கும். பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கலாம்.

உடல் மற்றும் மனநலத்தில் இருந்த பிரச்சினைகள் குறையக்கூடும். குடும்ப உறுப்பினரின் ஆலோசனை தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவியாக இருக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் செலவிடும் நேரம் உறவை வலுப்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முந்தைய நாட்களை விட சிறப்பான நாளாக அமையும். பணியிடத்தில் இருந்த மோதல்கள் குறையலாம்.

எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகளில் சிக்காமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த நிதி பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும். குடும்பத்தில் புதிய விருந்தினர் வருகை மகிழ்ச்சியை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். அற்ப விஷயங்களுக்குக் கூட வாக்குவாதம் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது.

வேலையில் பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளை தற்காலிகமாக தவிர்ப்பது நல்லது. எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பிரச்சினைகளை சமாளிக்க முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப நிகழ்வு ஒன்று உறவுகளை வலுப்படுத்தும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சராசரி நாளாக இருக்கும். எந்த வேலையிலும் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

கடந்த கால தவறு ஒன்று வெளிச்சத்திற்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. மேலதிகாரிகளிடமிருந்து அதிக வேலைப்பளு வரலாம். உடன்பிறப்புகள் ஆதரவாக இருப்பார்கள். வதந்திகளை நம்பாமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணியிடத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய முயற்சிகள் வெற்றியை தரக்கூடும்.

நிதிநிலை முன்பை விட மேம்படும். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். வியாபாரத்தில் சில சவால்கள் இருக்கலாம். யாருக்கும் வாக்குறுதி அளிக்கும் முன் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நேர்மறையான மாற்றங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கலாம்.

உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய நண்பரின் அறிமுகம் மகிழ்ச்சியை தரும். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வந்து அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கும் இன்று நல்ல முன்னேற்றங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு சாதகமான தகவல் கிடைக்கும்.

உடல்நலம் சிறப்பாக இருக்கும். புதிய நண்பரின் வருகை உற்சாகத்தை தரும். குடும்பத்தில் இருந்த மனக்கசப்புகள் நீங்கி அன்பும் ஒற்றுமையும் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்று ராஜயோகம் கதவை தட்டும் 4 ராசிகள்
சிம்மம்
கன்னி
விருச்சிகம்
கும்பம்

இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில், பணவரவு மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சாதகமான முன்னேற்றங்கள் உருவாகும் வாய்ப்பு அதிகம்.

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

