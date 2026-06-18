உலகக்கோப்பையில் குரோஷியாவை வீழ்த்திய இங்கிலாந்து! ஹாரி கேன், பெல்லிங்ஹாம் அதிரடி

2026 உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் குரூப் L பிரிவில் நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான லீக் போட்டியில், இங்கிலாந்து அணி பலம் வாய்ந்த குரோஷியாவை 4–2 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி, தனது உலகக்கோப்பை பயணத்தை வெற்றிகரமாக தொடங்கியுள்ளது. அமெரிக்காவின் டெக்சாஸ் மாநிலத்தில் உள்ள டல்லாஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டி ரசிகர்களுக்கு பரபரப்பான அனுபவத்தை வழங்கியது.
ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்திலேயே இங்கிலாந்து அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அணித்தலைவரான ஹாரி கேன் அடித்த முதல் பெனால்டியை குரோஷிய கோல் காப்பாளர் தடுத்த போதிலும், கோல் கோட்டிற்கு முன்னதாக நகர்ந்ததாக நடுவர் தீர்ப்பளித்ததால் பெனால்டி மீண்டும் வழங்கப்பட்டது. இரண்டாவது வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திய ஹாரி கேன், 12ஆவது நிமிடத்தில் இங்கிலாந்தை முன்னிலை பெறச் செய்தார்.
இதையடுத்து குரோஷியா பதிலடி கொடுத்தது. 36வது நிமிடத்தில் மார்ட்டின் பாடுரினா கோல் அடித்து போட்டியை 1–1 என சமநிலைக்கு கொண்டு வந்தார். ஆனால் முதல் பாதி முடிவதற்கு முன், டெக்லான் ரைஸ் வழங்கிய கார்னரை ஹாரி கேன் தலையால் முட்டி கோலாக மாற்றினார். இதன் மூலம் உலகக்கோப்பை போட்டிகளில் தனது 10வது கோலை பதிவு செய்த அவர், இங்கிலாந்தின் உலகக்கோப்பை கோல் சாதனையை சமன் செய்துள்ளார்.
எனினும், முதல் பாதியின் கூடுதல் நேரத்தில் பீட்டர் முசா கோல் அடித்ததால் முதல் பாதி 2–2 என்ற கணக்கில் நிறைவடைந்தது.
இரண்டாவது பாதி தொடங்கிய இரண்டு நிமிடங்களிலேயே இங்கிலாந்தின் இளம் நட்சத்திர வீரரான ஜூட் பெல்லிங்ஹாம் அபாரமான கோல் ஒன்றை பதிவு செய்து அணியை மீண்டும் முன்னிலைக்கு கொண்டு வந்தார். பின்னர் மாற்று வீரராக களமிறங்கிய மார்கஸ் ராஷ்ஃபோர்ட், 85ஆவது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து இங்கிலாந்தின் 4–2 வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
புதிய பயிற்சியாளரான தாமஸ் டுச்சல் தலைமையில் விளையாடும் இங்கிலாந்து அணிக்கு இந்த வெற்றி சிறப்பான தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது. இருப்பினும், அணியின் பாதுகாப்பு பகுதியில் இன்னும் மேம்பாடுகள் தேவைப்படுவதாக விளையாட்டு விமர்சகர்கள் கருத்து வெளியிட்டுள்ளனர்.