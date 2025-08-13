இளம் பெண்கள், சிறுமிகளுக்கு எதிரான துஷ்பிரயோகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு

இங்கிலாந்தில் இளம் பெண்களும் சிறுமிகளும் அதிகளவில் துஷ்பிரயோகத்துக்கு பலியாகி வருவதுடன், 25 வயதுக்குட்பட்டவர்களிடையே வீட்டு துஷ்பிரயோக சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
வீட்டு துஷ்பிரயோகம் தொடர்பான தொண்டு நிறுவனமான ரெஃப்யூஜால் சேகரிக்கப்பட்ட ஸ்கை நியூஸுடன் பகிரப்பட்ட பிரத்தியேக தரவு, ஏப்ரல் 2024 முதல் மார்ச் 2025 வரையிலான இந்தச் சம்பவங்களில் கவலையளிக்கும் அதிகரிப்பு இருப்பதை வெளிப்படுத்தி உள்ளது.
மனநல துஷ்பிரயோகம் என்பது பொதுவான தீங்கு விளைவிக்கும் வடிவமாக உள்ளதுடன், இது 73% இளம் பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளைப் பாதிக்கிறது.
இந்த வகையான துஷ்பிரயோகங்களை அனுபவித்தவர்களில், 49% பேர், தமது குற்றவாளி தங்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதாக அச்சுறுத்தியதாகவும், மேலும் 35% பேர் தங்கள் துஷ்பிரயோகம் செய்பவர் தங்களைக் கொலை செய்வதாக அச்சுறுத்தியதாகவும் கூறியுள்ளனர்.
உடல் ரீதியான வன்முறையால் பாதிக்கப்பட்டதாகக் கூறிய 16-25 வயதுடையவர்களில் 62 சதவீதமானவர்களில் பாதி பேர் தாங்கள் கழுத்தை நெரித்து அல்லது மூச்சுத் திணறி கொல்லப்படுவதாக அச்சுறுத்தப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.