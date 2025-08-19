6,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச மாணவர் விசாக்களை இரத்து செய்த அமெரிக்கா!

அமெரிக்க சட்ட மீறல்கள் மற்றும் நீண்ட காலம் தங்கியிருப்பதால் 6,000க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச மாணவர் விசாக்களை வெளியுறவுத்துறை இரத்து செய்துள்ளது என்று அந்த துறை, பிபிசியிடம் தெரிவித்துள்ளது.
மீறல்களில் பெரும்பாலானவை தாக்குதல், செல்வாக்கின் கீழ் வாகனம் ஓட்டுதல் (DUI), கொள்ளை மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவு என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரம்ப் நிர்வாகம், குடியேற்றம் மற்றும் சர்வதேச மாணவர்கள் மீதான அதன் அடக்குமுறையைத் தொடர்ந்து வருவதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வெளியுறவுத்துறை “பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவு” என்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதைக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், டிரம்ப் நிர்வாகம் பாலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக எதிர்ப்புத் தெரிவித்த சில மாணவர்களை குறிவைத்து, அவர்கள் யூத விரோத நடத்தையை வெளிப்படுத்தியதாக வாதிட்டுள்ளது.
இரத்து செய்யப்பட்ட 6,000 மாணவர் விசாக்களில், சட்டத்தை மீறியதால் சுமார் 4,000 இரத்து செய்யப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், டிரம்ப் நிர்வாகம் சர்வதேச மாணவர்களுக்கான விசா சந்திப்புகளை திட்டமிடுவதை இடைநிறுத்தியது.
ஜூன் மாதத்தில், அவர்கள் சந்திப்புகளை மீண்டும் தொடங்கியபோது, அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களும் தங்கள் சமூக ஊடகக் கணக்குகளை பகிரங்கப்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்வதாக அறிவித்தனர்.
டிரம்ப் நிர்வாகம், மாணவர் விசாக்களை இரத்து செய்யும் முயற்சியை ஜனநாயகக் கட்சியினர் எதிர்த்துள்ளனர், இது உரிய நடைமுறையின் மீதான தாக்குதல் என்று வர்ணித்துள்ளனர்.
வெளிநாட்டு மாணவர்கள் பற்றிய தரவுகளை சேகரிக்கும் அமைப்பான ஓபன் டோர்ஸின் கூற்றுப்படி, 2023-24 கல்வியாண்டில் 210 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த 1.1 மில்லியனுக்கும் அதிகமான சர்வதேச மாணவர்கள் அமெரிக்கக் கல்லூரிகளில் சேர்ந்துள்ளனர்.