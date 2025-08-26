பக்தர்கள் பயணித்த டிராக்டர் நெடுஞ்சாலையில் விபத்து; குழந்தை உட்பட 8 பேர் உயிரிழப்பு!

இந்தியா – உத்தரபிரதேசம், புலந்த்ஷாஹரின் ஆர்னியா பொலிஸ் நிலையப் பகுதியில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை 34 இல் உள்ள கட்டல் கிராமத்திற்கு அருகே பக்தர்களை ஏற்றிச் சென்ற டிராக்டர் மீது கண்டெய்னர் மோதியதில் எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர்.
சுமார் 40 பேர் காயமடைந்தனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பலியானவர்களில் ஒரு குழந்தை மற்றும் இரண்டு பெண்கள் அடங்குவர் என்று புலந்த்ஷாஹர் எஸ்எஸ்பி தினேஷ் குமார் சிங் தெரிவித்தார்.
ஜஹர்பீரை (கோகாஜி) பார்வையிடுவதற்காக பக்தர்கள் காஸ்கஞ்சிலிருந்து ராஜஸ்தானின் கோகமேடிக்கு சென்று கொண்டிருந்தனர்.
விபத்திற்குப் பிறகு மாவட்ட நீதிபதி மற்றும் எஸ்எஸ்பி உள்ளிட்ட காவல்துறை மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர்.
காயமடைந்தவர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மேலும், இறந்தவர்களின் உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்காக காவலில் எடுக்கப்பட்டதாக எஸ்எஸ்பி சிங் மேலும் கூறினார்.