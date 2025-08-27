WhatsApp
Wednesday, August 27, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மீண்டும் இணையும் ‘நடனப்புயல்’ பிரபுதேவா – ‘வைகைப்புயல்’ வடிவேலு
by பூங்குன்றன்
39 வயதான நியூசிலாந்து ரக்பி வீரர் உயிரிழப்பு !
by பூங்குன்றன்
சிறுத்தையின் பற்கள், நகங்களுடன் இருவர் கைது!
by பூங்குன்றன்
முள்ளிப்பொத்தானை பரவி பாஞ்சான் குளம் புனரமைக்கப்படுவது தொடர்பில் மீளாய்வு நடவடிக்கை
by பூங்குன்றன்
கொழும்பிற்கு மீண்டும் வருகை தந்துள்ள “ டல்ஸா ”
by பூங்குன்றன்
வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!
by இளவரசி
இலண்டனில் இந்திய உணவகத்துக்கு வேண்டுமென்றே தீ வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு!
by இளவரசி
மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!

வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வரி அச்சத்தால் 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்துகின்றன!

அமெரிக்க ஜனாதிபதி விதிக்கும் வரி அச்சம் காணமாக, 25 நாடுகள் அமெரிக்காவுக்கான தபால் சேவையை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளன.

நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, நோர்வே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் இதனை நேரடியாகவே அறிவித்துள்ளன.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்பின் வரி கட்டணங்கள் குறித்த நிச்சயமற்ற தன்மையை மேற்கோள் காட்டி, NZ போஸ்ட், கடிதங்கள், பாஸ்போர்ட் மற்றும் சட்ட ஆவணங்கள் போன்ற வரையறுக்கப்பட்ட பொருட்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.

அத்துடன், “25 உறுப்பு நாடுகளின் தபால் ஆபரேட்டர்கள், குறிப்பாக போக்குவரத்து சேவைகள் தொடர்பான நிச்சயமற்ற தன்மைகளைக் காரணம் காட்டி, அமெரிக்காவுக்கு வெளிச்செல்லும் தபால் சேவைகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளதாக தமக்கு அறிவித்துள்ளனர்,” என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் நிறுவனமான யுனிவர்சல் போஸ்டல் யூனியன் (UPU) குறிப்பிட்டுள்ளது.

நீண்டகால சுங்க விதிகளில் வாஷிங்டன் செய்த மாற்றங்களை மேற்கோள் காட்டி, ஆஸ்திரேலியாவின் அரசுக்குச் சொந்தமான தபால் சேவை அமெரிக்காவுக்கு பார்சல் விநியோகங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்துவதாகவும் அறிவித்தது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

39 வயதான நியூசிலாந்து ரக்பி வீரர் உயிரிழப்பு !

சிறுத்தையின் பற்கள், நகங்களுடன் இருவர் கைது!

முள்ளிப்பொத்தானை பரவி பாஞ்சான் குளம் புனரமைக்கப்படுவது தொடர்பில் மீளாய்வு நடவடிக்கை

கொழும்பிற்கு மீண்டும் வருகை தந்துள்ள “ டல்ஸா ”

இலண்டனில் இந்திய உணவகத்துக்கு வேண்டுமென்றே தீ வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு!

ஆஸ்திரேலியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; பொலிஸ் அதிகாரிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர்.

பிரபலமானவை

ரணில் விக்கிரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நடந்தது என்ன?
இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை அறிவித்த மோடி!
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி

ஆன்மீகம்

அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
by இளவரசி
குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி

மகளிர்

முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
by இளவரசி
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி

மருத்துவம்

நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
by இளவரசி
தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!
by இளவரசி
கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி

சினிமா

மீண்டும் இணையும் ‘நடனப்புயல்’ பிரபுதேவா – ‘வைகைப்புயல்’ வடிவேலு

by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் தினேஷ் – கலையரசன் இணைந்து மிரட்டும் ‘தண்டகாரண்யம் ‘ படத்தின் கிளர்வோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடிக்கும் ‘அழகர் யானை’
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான ‘இன்னும் எத்தன...
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More