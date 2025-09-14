WhatsApp
Sunday, September 14, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

குடியேறிகளுக்கு எதிரான இலண்டன் பேரணியில் 26 பொலிஸாருக்கு காயம்
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
நேப்பாளத்தின் தற்காலிக பிரதமராக சுஷிலா கார்க்கி பதவியேற்றார்
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி...
by பூங்குன்றன்
நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் குடியேறிகளுக்கு எதிரான இலண்டன் பேரணியில் 26 பொலிஸாருக்கு காயம்

குடியேறிகளுக்கு எதிரான இலண்டன் பேரணியில் 26 பொலிஸாருக்கு காயம்

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
குடியேறிகளுக்கு எதிரான இலண்டன் பேரணியில் 26 பொலிஸாருக்கு காயம்

இலண்டனில் குடியேறிகளுக்கு எதிராக வலசாரி ஆர்வலர் டாமி ராபின்சன் (Tommy Robinson) ஏற்பாடு செய்த பேரணியில் 26 பொலிஸாருக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேற்படி பேரணியில் 150,000 பேர் கலந்துகொண்டதாக BBC செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

ராபின்சனின் உண்மையான பெயர் ஸ்டீபன் யாக்ஸ்லீ-லெனன் (Stephen Yaxley-Lennon) என்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

பேரணியில் பேசிய அவர், உள்ளூர் மக்களைவிடச் சட்டவிரோதக் குடியேறிகளுக்கு அதிக உரிமை இருப்பதாகக் குற்றஞ்சாட்டினார்.

பேரணியில் வீடியோ மூலம் தோன்றிய செல்வந்தர் எலோன் மஸ்க் (Elon Musk) கட்டுப்படுத்த முடியாத குடியேற்றத்தைப் பற்றிப் பேசினார்.

இங்கிலாந்தில் அரசாங்கத்தை மாற்றவேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

இப்பேரணியில் ஏற்பட்ட வன்முறையில் பொலிஸார் 26 பேர் காயமுற்றனர். அதில் நால்வர் கடும் காயங்களுக்கு உள்ளானதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதனையடுத்து ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களில் 25 பேர் கைதுசெய்யப்பட்டனர்.

இதேவேளை, இனவாதத்துக்கு எதிராக நடந்த மற்றொரு பேரணியில் 5,000 பேர் கலந்துகொண்டனர் என்று BBC தெரிவித்தது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

நேப்பாளத்தின் தற்காலிக பிரதமராக சுஷிலா கார்க்கி பதவியேற்றார்

நாடளாவிய ரீதியில் விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை!

வடமராட்சியில் மீனவர்களின் வாடிக்கு தீ வைப்பு – இரு மீனவர்கள்...

செப்டெம்பர் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களில் 52,246 சுற்றுலாப் பயணிகள்...

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் 79ஆவது ஆண்டு விழா செப்டம்பர் 20ஆம்...

போலந்துக்குள் நுழைந்த ரஷ்ய ஹெலிகாப்டர்; தற்காப்பை வலுப்படுத்தும் நேட்டோ

பிரபலமானவை

பொங்கித்தகிக்கிறது புதைகுழிகள் | கேசுதன்
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா

ஆன்மீகம்

ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
தினமும் 3 நிமிட தோப்புக்கரணம்!
by இளவரசி
நவக்கிரக வழிபாட்டின் நன்மைகள்
by இளவரசி
இந்த 4 மாதத்தவர்களும் சிறந்த நடிகர்கள்!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி
வெள்ளை ஆடைகளுக்கான லாண்டரி கடை இரகசியம்!
by இளவரசி
பெண்கள் விரைவாக இளமையை இழக்க காரணம்
by இளவரசி
குழந்தைகளை திட்டாமல் வளர்ப்பது எப்படி?
by இளவரசி
குழந்தை வளர்ப்பில் பெண்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
பழங்கள், காய்கறிகளை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை நீர் 🌿
by இளவரசி
சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!
by இளவரசி
செவ்வாழையை சாப்பிடும் நேரமும் பலனும்!
by இளவரசி
மூட்டு வலி குறைய வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
சர்க்கரை நோயாளிகள் வாழைப்பழம் சாப்பிடலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகை ஸ்ருதிஹாசன் வெளியிட்ட ‘கும்கி 2’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்

by பூங்குன்றன்
ஈழ தமிழ் சினிமாவிற்கு முதல் முதலாக இசை அமைக்கும் இசைஞானி இளையராஜா
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஜித்தன் ரமேஷ் வெளியிட்ட’ பெண் கோடு ‘ ( Pen Code)திரைப்படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘சக்தி திருமகன்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
யோகி பாபு வெளியிட்ட ‘திரள்’ பட முதல் தோற்றப் பார்வை
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்
டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More