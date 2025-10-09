WhatsApp
Thursday, October 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!
by இளவரசி
கடவுளிடம் நீங்கள் வேண்டியது நிறைவேறவில்லையா?
by இளவரசி
சோறு அல்லது சப்பாத்தி – எது உடல் நலனுக்கு சிறந்தது?
by இளவரசி
முட்டை கிரேவி செய்து பாருங்க!
by இளவரசி
இலண்டன் பாலர்பள்ளியில் சைபர் தாக்குதல்: Dark இணையத்தில் குழந்தைகளின் படங்கள்!
by இளவரசி
‘ரத்தக்கண்ணீர்’ படக் காட்சிகளை மீளுருவாக்கம் செய்திருக்கும் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ படக்...
by பூங்குன்றன்
நட்டி நட்ராஜ் நடிக்கும் ‘கம்பி கட்ன கதை’ படத்தின் இசை...
by பூங்குன்றன்
தம்பதியர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் கைதான சந்தேக நபர்களுக்கு விளக்கமறியல்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்அமெரிக்கா சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!

சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்தது!

Facebook, Google மற்றும் TikTok உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்கள் மீது நியூயோர்க் மாநில நிர்வாகம் வழக்குத் தொடர்ந்துள்ளது.

தம் மாநில இளைஞவர்களை அடிமைப்படுத்தி, மனநல நெருக்கடியை சமூக ஊடகங்கள் ஏற்படுத்துவதாக வழக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றத்தில் 327 பக்கங்களில் முறைப்பாடு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா முழுவதும் இதுபோன்று சுமார் 2,000 முறைப்பாடுகள் பதிவாகியுள்ளன.

இந்த முறைப்பாடுகளில், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் அலட்சியமாக இருந்து பொதுமக்களுக்குத் தொல்லை விளைவிக்கின்றன என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

லாப நோக்கத்திற்காக அவை இளையர்களை அடிமைப்படுத்துவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

நியூயோர்க் நகரில் பெரும்பாலான பதின்ம வயதினரின் திரைநேரம் 3 மணி நேரத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது. அதனால் அவர்கள் தூக்கமின்றித் தவிப்பதுடன், பாடசாலைக்கும் செல்வதில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

Google நிறுவனத்தின் பேச்சாளர், Youtube மீதான புகாரில் உண்மைத்தன்மை இல்லை என்றார். எனிறும், பிற நிறுவனங்கள் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலண்டன் பாலர்பள்ளியில் சைபர் தாக்குதல்: Dark இணையத்தில் குழந்தைகளின் படங்கள்!

தம்பதியர் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் கைதான சந்தேக நபர்களுக்கு விளக்கமறியல்

மின் கட்டண திருத்தம் குறித்து இறுதி தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை –...

அரசு எனது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் நழுவிச் செல்கிறது | சாணக்கியன்

30 பெலுகா திமிங்கிலங்களை கருணைக் கொலை செய்ய மிரட்டும் கனடாவின்...

திருவிழாவில் கூடியிருந்த மக்கள் மீது வெடிகுண்டு வீசிய மியன்மார் இராணுவம்...

பிரபலமானவை

சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
தீபாவளிக்கு முன் குருபெயர்ச்சி!
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்
முஸ்லிம் பள்ளிவாசலில் காருக்கு தீ வைப்பு; மென்செஸ்ட்டர் சம்பவத்தின் எதிரொலியா என சந்தேகம்!

ஆன்மீகம்

வாஸ்துவில் ஆமை சிலை!
by இளவரசி
சனி பகவான் தரும் ஷடாஷ்டக யோகம்!
by இளவரசி
ஆபத்தான நோய்களை குணப்படுத்தும் தீர்த்தம்
by இளவரசி
அசைவ உணவை பிரசாதமாக வழங்கும் கோவில்கள்!
by இளவரசி
இவங்கதான் ரொமான்டிக்கா இருப்பாங்க!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களே! உயரமாகத் தெரிய வேண்டுமா?
by இளவரசி
ஆடைகளின் டேக் சின்னங்கள் – என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
உதட்டை பொழிவாக வைத்துக்கொள்ள ஆசையா?
by இளவரசி
பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!
by இளவரசி

சமையல்

சுவையான தக்காளி ரவா ஊத்தாப்பம்
by இளவரசி
இயற்கையின் மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து சமையல்!
by இளவரசி
சத்தானதும் சுவையானதுமான தக்காளி சாதம் 🍅
by இளவரசி
கருணைக்கிழங்கு கறிக்குழம்பு
by இளவரசி
கோதுமையும் வெங்காயமும் இருந்தாலே போதும்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

கண்ணாடி அணிபவர்கள் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
வல்லாரைக் கஞ்சியின் நன்மைகள்
by இளவரசி
ஆண்களே! தொப்பையை குறைக்கணுமா?
by இளவரசி
சிகரெட்டால் சேதமடைந்த நுரையீரலை சரிசெய்யுங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

‘ரத்தக்கண்ணீர்’ படக் காட்சிகளை மீளுருவாக்கம் செய்திருக்கும் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ படக் குழு

by பூங்குன்றன்
நட்டி நட்ராஜ் நடிக்கும் ‘கம்பி கட்ன கதை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம்...
by பூங்குன்றன்
இயற்கை -யானை- மனிதன்- இடையேயான உறவை பேசும் ‘ கும்கி 2’
by பூங்குன்றன்
ஹரிஷ் கல்யாண் நடிக்கும் ‘டீசல்’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
விஜய் தேவரகொண்டா – ராஷ்மிகா மந்தனா நிச்சயதார்த்தம் நிறைவு!
by இளவரசி

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More