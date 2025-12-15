சிட்னி துப்பாக்கிச் சூடு: மன்னர் சார்லஸ் அதிர்ச்சி, பிரதமர் ஸ்டார்மர் இரங்கல்

சிட்னியின் போண்டி கடற்கரையில் நடைபெற்ற சானுகா கொண்டாட்டத்தின் போது, யூத சமூகத்தை குறிவைத்து நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டுச் சம்பவம் உலகளவில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்தத் தாக்குதலால் தாமும் ராணி கமிலாவும் மிகுந்த துயரமும் அதிர்ச்சியும் அடைந்துள்ளதாக இங்கிலாந்து மன்னர் சார்லஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனை “மிகவும் பயங்கரமான யூத-விரோத பயங்கரவாத தாக்குதல்” என குறிப்பிட்ட மன்னர் சார்லஸ், யூத திருவிழாவின் ஒளி, எப்போதும் தீமையின் இருளை வெல்லும் என்ற நம்பிக்கையையும் வெளிப்படுத்தினார்.
சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையில், போண்டி கடற்கரையில் சானுகா கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்ற யூத மக்களை இலக்காகக் கொண்டு நடத்தப்பட்ட இந்தக் கொடூரத் தாக்குதலால் தாமும் தனது மனைவியும் ஆழ்ந்த வருத்தமடைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும், குறிப்பாக சமூக உறுப்பினர்களைக் காப்பாற்றும் பணியில் காயமடைந்த பொலிஸ் அதிகாரிகள் உட்பட அனைவருக்கும் இதயப்பூர்வமான இரங்கலை தெரிவித்த மன்னர், மேலும் பெரிய சேதங்கள் நிகழாமல் தடுக்க துணிச்சலுடன் செயல்பட்ட பொலிஸார், அவசர சேவைகள் மற்றும் பொதுமக்களைப் பாராட்டினார். அவுஸ்திரேலியாவின் அரச தலைவராக மன்னர் சார்லஸ் செயல்பட்டாலும், அந்தப் பதவி பெரும்பாலும் சம்பிரதாய ரீதியானதாகவே இருந்து வருகிறது.
இதேவேளை, இளவரசர் வில்லியம் மற்றும் அவரது மனைவி கேட் ஆகியோரும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்ததுடன், முதல் பதிலடி கொடுத்தவர்களின் தைரியத்தையும் பாராட்டினர்.
மேலும், இங்கிலாந்து பிரதமர் சர் கெய்ர் ஸ்டார்மரும் அவரது மனைவி லேடி விக்டோரியா ஸ்டார்மரும் நம்பர் 10 டவுனிங் ஸ்ட்ரீட்டின் ஜன்னலில் அஞ்சலி விளக்கை ஏற்றி வைத்தனர். இந்தத் தாக்குதல் அருவருப்பானது எனக் குறிப்பிட்ட பிரதமர், “ஒளி எப்போதும் இருளை வெல்லும்” என சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே, மேற்படி துப்பாக்கிச் சூட்டில் பாதிக்கப்பட்ட இங்கிலாந்து குடிமக்கள் உதவி பெற சிட்னியில் உள்ள ஐக்கிய இராச்சியத் தூதரகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு, வெளிவிவகாரச் செயலாளர் ய்வேட் கூப்பர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.