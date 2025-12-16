WhatsApp
Tuesday, December 16, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசருடன் ஒரே காரில் பயணம் செய்த பிரதமர்...
by இளவரசி
துப்பாக்கிச் சட்டம் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் வலியுறுத்தல்
by இளவரசி
BBC மீது US$10 பில்லியன் கேட்டு இரு அவதூறு வழக்குகள்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் 2026இல் வீடுகள் விலை உயரும்; 2025இல் சந்தை நிலவரம்...
by இளவரசி
நத்தார் பண்டிகையின் சிறப்பும் ஆயத்தமும்
by இளவரசி
வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?
by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான டூத்பேஸ்ட்டை தெரிவுசெய்யும் போது…
by இளவரசி
முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இந்தியா ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசருடன் ஒரே காரில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி!

ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசருடன் ஒரே காரில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசருடன் ஒரே காரில் பயணம் செய்த பிரதமர் மோடி!

ஜோர்டான், எத்தியோப்பியா மற்றும் ஓமன் ஆகிய நாடுகளுக்கான வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணத்தை இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மேற்கொண்டுள்ளார்.

இந்தப் பயணத்தின் முதல் கட்டமாக, அவர் நேற்று ஜோர்டான் சென்றடைந்தார். அம்மாநாட்டின் விமான நிலையத்தில், ஜோர்டான் பிரதமர் ஜாபர் ஹசன் நேரில் வந்து பிரதமர் மோடியை வரவேற்றார். தொடர்ந்து, அவருக்கு இராணுவ அணிவகுப்பு மரியாதையும் வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, பிரதமர் மோடி, ஜோர்டான் மன்னர் இரண்டாம் அப்துல்லாவை அவரது அரச அரண்மனையில் சந்தித்து முக்கிய இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தினார். இந்த நிலையில், இன்று ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசர் அல் ஹுசைன் இரண்டாம் அப்துல்லா, பிரதமர் மோடியை ஒரு அருங்காட்சியகத்திற்குக் காரில் அழைத்துச் சென்றார்.

பிரதமர் மோடியும் ஜோர்டான் பட்டத்து இளவரசரும் ஒரே காரில் பயணம் செய்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, வேகமாக வைரலாகி வருகின்றன. இரு நாடுகளுக்கிடையேயான நட்புறவையும் பரஸ்பர மரியாதையையும் வெளிப்படுத்தும் இந்தச் சம்பவம் பலரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

ஜோர்டான் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் மோடி, எத்தியோப்பியாவுக்குப் புறப்பட்டபோதும், விமான நிலையம் வரை காரை தானே ஓட்டி வந்து பட்டத்து இளவரசர் அவரை வழியனுப்பி வைத்தார். இந்த நிகழ்வு, இந்தியா–ஜோர்டான் உறவுகளின் நெருக்கத்தைக் காட்டும் ஒரு அடையாளமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

துப்பாக்கிச் சட்டம் கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் என ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் வலியுறுத்தல்

BBC மீது US$10 பில்லியன் கேட்டு இரு அவதூறு வழக்குகள்...

இங்கிலாந்தில் 2026இல் வீடுகள் விலை உயரும்; 2025இல் சந்தை நிலவரம்...

மன்னாரில் 1,292 கிலோ பீடி இலைகள் கடற்படையினரால் கைப்பற்றல்!

குழந்தைகள் பற்றிய தகவல்களை கோருபவர்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை!

அனர்த்தத்தின் பின்னர் டெங்கு நோய் பரவும் வாய்ப்பு அதிகரிப்பு!

பிரபலமானவை

2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்
இலங்கை இளைஞன் மீது லண்டனில் 7 குற்றச்சாட்டுகள்; நீதிமன்றத்தில் மறுத்தார்
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்

ஆன்மீகம்

2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி
வெள்ளத்தில் அள்ளுண்டு வரும் விஷ ஜந்துகளிடமிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?
by இளவரசி

சமையல்

வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி

சினிமா

முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’

by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும்’ பராசக்தி ‘ படத்தின் மூன்றாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் புதிய பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டிஜிட்டல் தளத்தில் நேரடியாக வெளியாகும் பார்வதி நாயரின்’ உன் பார்வையில்’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More