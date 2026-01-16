கனடா–சீனா வர்த்தக உறவில் புதிய அத்தியாயம்: குறைந்த வரி ஒப்பந்தம் அறிவிப்பு

WhatsApp
Friday, January 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

கனடா–சீனா வர்த்தக உறவில் புதிய அத்தியாயம்: குறைந்த வரி ஒப்பந்தம்...
by இளவரசி
வடக்கு இலண்டனில் தீ விபத்து: 90 வயது ஆணும் பெண்ணும்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை அமலாகுமா? பிரதமர்...
by இளவரசி
மருத்துவமனைகளில் பலவீனமான கான்கிரீட்கள்: சீரமைப்புப் பணிகள் 2030க்குள் முடியாது!
by இளவரசி
கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலகப் போர் வெடிகுண்டு கடலில் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது
by இளவரசி
நோபல் பதக்கத்தை ட்ரம்பிற்கு வழங்கியதாக வெனிசுலா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் கனடா–சீனா வர்த்தக உறவில் புதிய அத்தியாயம்: குறைந்த வரி ஒப்பந்தம் அறிவிப்பு

கனடா–சீனா வர்த்தக உறவில் புதிய அத்தியாயம்: குறைந்த வரி ஒப்பந்தம் அறிவிப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

கனடா மற்றும் சீனாவுக்கிடையேயான வர்த்தக உறவுகளில் புதிய திருப்பமாக, இரு நாடுகளும் குறைந்த வரி விகிதங்களை அறிவித்துள்ளன. பெய்ஜிங்கில் நடைபெற்ற முக்கிய சந்திப்பைத் தொடர்ந்து, கனடா பிரதமர் மார்க் கார்னி (Mark Carney) மற்றும் சீன ஜனாதிபதி சி ஜின்பிங் (Xi Jinping) இந்த முடிவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் படி, மார்ச் 1ஆம் திகதிக்குள் சீனா, கனடாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் கனோலா எண்ணெய் மீதான வரியை 85 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாகக் குறைக்க ஒப்புக் கொண்டுள்ளது. இதேவேளை, கனடா, சீன மின்சார வாகனங்களுக்கு “மிகவும் சாதகமான நாடு” என்ற நிலை வழங்கி, 6.1 சதவீத வரியை விதிக்க சம்மதித்துள்ளதாக பிரதமர் கார்னி தெரிவித்துள்ளார்.

பல ஆண்டுகளாக நீடித்த பதற்றம் மற்றும் பரஸ்பர வரி விதிப்புகளுக்குப் பிறகு, இந்த ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளின் உறவில் ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த முயற்சியை சி ஜின்பிங் பாராட்டியதுடன், சுமார் ஒரு தசாப்தத்திற்கு பிறகு சீனாவிற்கு விஜயம் செய்த முதல் கனேடியத் தலைவர் என்ற வகையில், இந்தப் பயணம் கார்னிக்கான அரசியல் வெற்றியாகவும் பார்க்கப்படுகிறது.

அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் விதித்த வரிகள் காரணமாக உருவான வர்த்தக நிச்சயமற்ற சூழ்நிலையைத் தொடர்ந்து, கனடா தனது வர்த்தக உறவுகளை பன்முகப்படுத்த முயன்று வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாகவே சீனாவுடன் இந்த நெருக்கம் உருவாகியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. சீனாவுடனான உறவுகள் சமீப காலங்களில் “கணிக்கக்கூடியதும், மரியாதைமிக்கதுமாக” இருந்ததாக கார்னி குறிப்பிட்டார்.

அதே நேரத்தில், மனித உரிமைகள், தேர்தல் தலையீடு மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பு போன்ற விடயங்களில் கனடாவின் “சிவப்பு கோடுகள்” தெளிவாக வைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். இந்தப் பயணம், அமெரிக்க வரி விதிப்புகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிற நாடுகளுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக அமையக்கூடும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

மறுபுறம், சீனா தன்னை ஒரு நிலையான மற்றும் நடைமுறை உலக நண்பராக முன்வைக்க முயற்சித்து வருகிறது. அண்மைய வாரங்களில் தென் கொரிய ஜனாதிபதி மற்றும் ஐரிஷ் பிரதமர் பெய்ஜிங்கிற்கு விஜயம் செய்துள்ள நிலையில், இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி தலைவர்களும் விரைவில் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

“உலகம் வேகமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது; இன்றைய முடிவுகள் எதிர்கால தசாப்தங்களை வடிவமைக்கும்,” என கார்னி கூறினார். சந்திப்பின் போது, சீனா–கனடா உறவுகள் உலக அமைதி, ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவும் என சி ஜின்பிங் தெரிவித்தார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வடக்கு இலண்டனில் தீ விபத்து: 90 வயது ஆணும் பெண்ணும்...

இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை அமலாகுமா? பிரதமர்...

மருத்துவமனைகளில் பலவீனமான கான்கிரீட்கள்: சீரமைப்புப் பணிகள் 2030க்குள் முடியாது!

கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலகப் போர் வெடிகுண்டு கடலில் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது

நோபல் பதக்கத்தை ட்ரம்பிற்கு வழங்கியதாக வெனிசுலா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு

கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ்...

பிரபலமானவை

எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
நோபல் பதக்கத்தை ட்ரம்பிற்கு வழங்கியதாக வெனிசுலா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு
வடக்கு இலண்டனில் தீ விபத்து: 90 வயது ஆணும் பெண்ணும் உயிரிழப்பு
இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை அமலாகுமா? பிரதமர் பரிசீலனை!

ஆன்மீகம்

பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி...
by இளவரசி
சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்
by இளவரசி
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி

மகளிர்

கொதிக்க வைத்த டீ தூளை இப்படி Reuse பண்ணுங்க!
by இளவரசி
2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி
ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி
by இளவரசி
சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி
சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!
by இளவரசி
சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி

மருத்துவம்

குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

by பூங்குன்றன்
எம் ஜி ஆர் படங்களை ஒவ்வொரு நாளும் திரும்பத் திரும்ப பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்-...
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ஆர் ஜே பாலாஜி வெளியிட்ட ‘காதல் ரீ செட் ரிப்பீட்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி ‘ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More