Thursday, February 5, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
வட்டி விகிதங்களில் மாற்றமில்லை: இங்கிலாந்து வங்கி முக்கிய முடிவு
எப்ஸ்டீன் தொடர்பு குறித்து வருத்தம் தெரிவித்த தொழிலதிபர் பில் கேட்ஸ்
மணிப்பூரில் புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்பு
மினசோட்டாவில் இருந்து 700 குடிவரவு அதிகாரிகள் திரும்பப் பெறப்படுகின்றனர்!
மகாசிவராத்திரியில் அரிய ராஜயோகங்கள் – சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
எனக்கு ஜனாதிபதி இல்லை | செ. சுதர்சன்
Home உலகம்இந்தியா மணிப்பூரில் புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்பு

மணிப்பூரில் புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்பு

written by இளவரசி
மணிப்பூரில் புதிய முதலமைச்சர் பதவியேற்பு – குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி முடிவுக்கு முன்னோட்டம்

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் அமலில் இருந்த குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி விரைவில் முடிவுக்கு வரவுள்ள நிலையில், மாநிலத்தின் புதிய முதலமைச்சராக யும்நம் கேம்சந்த் பதவியேற்றுள்ளார். அவருக்கு மாநில ஆளுநர் அஜய் குமார் பல்லா பதவிப்பிரமாணமும் ரகசிய காப்புப் பிரமாணமும் செய்து வைத்தார்.

இந்த புதிய நிர்வாக அமைப்பில், குகி சமூகத்தைச் சேர்ந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நெம்சா கிப்ஜென் மற்றும் நாகா மக்கள் முன்னணியைச் சேர்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் எல். டிக்ஹோ ஆகியோர் துணை முதலமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர்.

மேலும், பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த கோவிந்தாஸ் கொந்தவுஜம் மற்றும் என்.பி.பி கட்சியைச் சேர்ந்த கே. லோகன் சிங் ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.

இளவரசி

