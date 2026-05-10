விஜய் தலைமையிலான புதிய தமிழக அமைச்சரவை: புதிய முகங்கள் இணைந்த 9 அமைச்சர்களின் பின்னணி!

தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், தனது முதல் அமைச்சரவையை அறிவித்துள்ளார். அரசியல் அனுபவம் மிக்க தலைவர்கள், முன்னாள் அரசு அதிகாரிகள், மருத்துவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்த நபர்கள் ஆகியோருக்கு இந்த அமைச்சரவையில் இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
விஜயுடன் இணைந்து ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், வெங்கடரமணன், சிடிஆர் நிர்மல்குமார், ராஜ்மோகன் ஆறுமுகம், பிரபு மற்றும் கீர்த்தனா ஆகியோர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றுள்ளனர். புதிய அரசு பதவியேற்ற சில மணி நேரங்களிலேயே, 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் உள்ளிட்ட மூன்று முக்கிய உத்தரவுகளில் முதலமைச்சர் விஜய் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரான ஆனந்த், பொதுவாக “புஸ்ஸி ஆனந்த்” என அழைக்கப்படுகிறார். சென்னை தியாகராய நகர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற அவர், முன்னதாக புதுச்சேரி சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார். இதன் மூலம் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழகம் ஆகிய இரு மாநிலங்களிலும் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அரசியல்வாதி என்ற சிறப்பை அவர் பெற்றுள்ளார்.
அமைச்சரவையில் மிக அதிக அரசியல் அனுபவம் கொண்டவராக செங்கோட்டையன் பார்க்கப்படுகிறார். அதிமுக ஆட்சிக்காலங்களில் பல்வேறு அமைச்சுப் பொறுப்புகளை வகித்த அவர், 2025ஆம் ஆண்டு அக்கட்சியிலிருந்து விலகி விஜயின் கட்சியில் இணைந்தார். தனது சொந்த தொகுதியான கோபிசெட்டிபாளையத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தேர்தல் வியூக நிபுணராக அறியப்படும் ஆதவ் அர்ஜுனா, வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளரை தோற்கடித்து கவனம் பெற்றார். விளையாட்டு நிர்வாகத்திலும் ஈடுபாடு கொண்ட இவர், பல கூடைப்பந்து சம்மேளனங்களின் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார்.
முன்னாள் ஐஆர்எஸ் அதிகாரியும் மருத்துவருமான அருண்ராஜ், திருச்செங்கோடு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கொள்கை பரப்பு பொதுச்செயலாளராக பணியாற்றி வரும் அவர், நிர்வாக அனுபவமும் சமூகப் பணிகளும் காரணமாக கட்சியில் முக்கிய முகமாக திகழ்கிறார்.
சிடிஆர் நிர்மல்குமார், தகவல் தொழில்நுட்ப மற்றும் அரசியல் பிரச்சார துறைகளில் அனுபவம் பெற்றவர். பாஜக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளின் ஐடி பிரிவுகளில் பணியாற்றிய அவர், திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் திமுக மற்றும் அதிமுக வேட்பாளர்களை பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார்.
ஊடகவியலாளரும் நடிகருமான ராஜ்மோகன் ஆறுமுகம், எழும்பூர் தனித் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றுள்ளார். கட்சியின் கொள்கைப் பரப்புச் செயலாளராக செயல்பட்டு வரும் அவர், அரசியல் மற்றும் ஊடக அனுபவம் கொண்டவராக பார்க்கப்படுகிறார்.
மருத்துவரான பிரபு, சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்டு, நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். காரைக்குடி தொகுதியின் வளர்ச்சிக்காக “மிஷன் 2030” என்ற பெயரில் 15 முக்கிய திட்டங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
அமைச்சரவையின் இளைய உறுப்பினராக 29 வயதான கீர்த்தனா இடம்பெற்றுள்ளார். சிவகாசி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அவர், முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார். இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் புதிய அரசில் முக்கிய இடம் வழங்கப்பட்டிருப்பதற்கான அடையாளமாக அவரது நியமனம் பார்க்கப்படுகிறது.
மைலாப்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற வெங்கடரமணன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொருளாளராக பணியாற்றி வருகிறார். கட்சியின் அமைப்பு மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளில் முக்கிய பங்கு வகித்து வந்த அவர், தற்போது அமைச்சரவையிலும் இடம்பிடித்துள்ளார்.
மருத்துவர்கள், முன்னாள் அதிகாரிகள், மூத்த அரசியல்வாதிகள், இளைஞர்கள் மற்றும் சமூக செயற்பாட்டாளர்கள் என பல்வேறு பின்னணிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு இந்த அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பது, புதிய தலைமுறை அரசியலை உருவாக்கும் முயற்சியாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பார்க்கப்படுகிறது.