வழிபாட்டுத் தலங்கள், பாடசாலைகள் அருகிலுள்ள 717 மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு – முதல்வர் விஜய் நடவடிக்கை

தமிழகத்தில் வழிபாட்டுத் தலங்கள், பாடசாலைகள் மற்றும் பஸ் நிலையங்கள் அருகில் செயல்பட்டு வரும் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை அகற்றும் நடவடிக்கையாக, 717 மதுக்கடைகளை இரண்டு வாரங்களுக்குள் மூடுமாறு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகமான தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழகம் தற்போது மாநிலம் முழுவதும் 4,765 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகளை நடத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், பொதுமக்கள் மற்றும் சமூக அமைப்புகள் தொடர்ந்து முன்வைத்து வந்த கோரிக்கைகளை கருத்தில் கொண்டு, வழிபாட்டுத் தலங்கள், பாடசாலைகள் மற்றும் பஸ் நிலையங்களிலிருந்து 500 மீட்டர் சுற்றளவில் அமைந்துள்ள கடைகளை ஆய்வு செய்து பட்டியலிடுமாறு முதல்வர் உத்தரவிட்டிருந்தார்.
அதன்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், குறிப்பிட்ட மூன்று பிரிவுகளுக்குள் மொத்தமாக 717 மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் செயல்பட்டு வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து, அந்தக் கடைகள் அனைத்தையும் இரண்டு வாரங்களுக்குள் மூடுவதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நடவடிக்கை, மாநிலத்தில் மதுபான விற்பனையை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள், பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில்கொண்டு, இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கு முன்பாகவும், கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு தமிழகத்தில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்கள் அருகில் செயல்பட்டு வந்த சுமார் 500 மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருந்தன. தற்போது மேலும் 717 கடைகள் மூடப்படவுள்ளதால், இந்த நடவடிக்கை மாநில அரசின் முக்கிய சமூக மாற்ற முயற்சியாகக் கருதப்படுகிறது.