‘2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம்’ – இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை!

ரஷ்யாவிடமிருந்து உருவாகி வரும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டாமர், நாட்டின் பாதுகாப்புத் திறன்களை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் செயல்பட்டு வரும் ட்ரோன் உற்பத்தி நிறுவனமொன்றிற்கு விஜயம் செய்தபோது ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த அவர், ரஷ்யா அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் நேட்டோ கூட்டணியில் உள்ள ஒரு நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற உளவுத்துறை மதிப்பீடுகளை மேற்கோள் காட்டினார்.
“2030ஆம் ஆண்டளவில் ரஷ்யா நேட்டோ உறுப்பு நாடொன்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் சாத்தியம் இருப்பதாக எங்களது உளவுத்துறையும், நேட்டோ கூட்டணியில் உள்ள பிற நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் மதிப்பிட்டுள்ளன. எனவே, எதிர்கால அச்சுறுத்தல்களை சமாளிக்க இப்போதே தயாராக இருக்க வேண்டும்,” என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.
அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நேட்டோ உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக, இங்கிலாந்தின் நீண்டகால பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ முதலீட்டுத் திட்டத்தை தனது அரசாங்கம் வெளியிடும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் திட்டம் நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதற்கும், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களில் முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், பாதுகாப்புச் செலவினங்களை அதிகரிப்பதற்கும் தனது அரசாங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, அடுத்த ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புச் செலவினங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பில் 2.5 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும், அடுத்த நாடாளுமன்றக் காலகட்டத்தில் அதை 3 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.
ரஷ்யா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடையிலான பதற்றம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவும் தங்களது பாதுகாப்பு செலவுகளை உயர்த்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, உக்ரைன் போரைத் தொடர்ந்து, நேட்டோ நாடுகள் பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ தயார்நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி வருகின்றன.
இதற்கிடையில், இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புத் திறன்கள் மற்றும் எதிர்கால இராணுவத் தேவைகள் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்வின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட 10 ஆண்டு கால பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டம் கடந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் வெளியிடப்பட வேண்டியிருந்தது. எனினும், அந்தத் திட்டம் இன்னும் முழுமையாக தயாராகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், அடுத்த மாத நேட்டோ உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக அரசாங்கம் வெளியிடவுள்ள புதிய பாதுகாப்புத் திட்டம், இங்கிலாந்தின் எதிர்கால பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கு முக்கிய வழிகாட்டியாக அமையும் என அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.