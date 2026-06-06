‘2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம்’ – இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை!

WhatsApp
Saturday, June 6, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

‘2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம்’ – இங்கிலாந்து...
by இளவரசி
சஹாரா பாலைவனத்தில் லொறி பழுதானதால் தாகத்தால் 49 பயணிகள் உயிரிழப்பு;...
by இளவரசி
ஹென்றி கொலை: அமெரிக்கத் துணை ஜனாதிபதியின் கருத்துக்கு இங்கிலாந்து அரசு...
by இளவரசி
அரச குடும்ப சொத்துகளை வாடகைக்கு விட்டு வருமானம் ஈட்டிய ஆண்ட்ரூ:...
by இளவரசி
அமெரிக்க மத்திய அரசில் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கும் உத்தரவில் ட்ரம்ப்...
by இளவரசி
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
யாழ். போதனா வைத்தியசாலை சுகாதார தொண்டர்கள் போராட்டம்!
by பூங்குன்றன்
அநுர அரசாங்கம் ஏமாற்றி விட்டதாக யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை சுகாதார தொண்டர்கள்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் ‘2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம்’ – இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை!

‘2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம்’ – இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
2030க்குள் நேட்டோ மீது ரஷ்யா தாக்குதல் நடத்தலாம் இங்கிலாந்து பிரதமர் எச்சரிக்கை

ரஷ்யாவிடமிருந்து உருவாகி வரும் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டாமர், நாட்டின் பாதுகாப்புத் திறன்களை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

தென்மேற்கு இங்கிலாந்தில் செயல்பட்டு வரும் ட்ரோன் உற்பத்தி நிறுவனமொன்றிற்கு விஜயம் செய்தபோது ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்த அவர், ரஷ்யா அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்குள் நேட்டோ கூட்டணியில் உள்ள ஒரு நாட்டின் மீது தாக்குதல் நடத்தக்கூடும் என்ற உளவுத்துறை மதிப்பீடுகளை மேற்கோள் காட்டினார்.

“2030ஆம் ஆண்டளவில் ரஷ்யா நேட்டோ உறுப்பு நாடொன்றின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் சாத்தியம் இருப்பதாக எங்களது உளவுத்துறையும், நேட்டோ கூட்டணியில் உள்ள பிற நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் மதிப்பிட்டுள்ளன. எனவே, எதிர்கால அச்சுறுத்தல்களை சமாளிக்க இப்போதே தயாராக இருக்க வேண்டும்,” என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார்.

அடுத்த மாதம் நடைபெறவுள்ள நேட்டோ உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக, இங்கிலாந்தின் நீண்டகால பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ முதலீட்டுத் திட்டத்தை தனது அரசாங்கம் வெளியிடும் என்றும் அவர் அறிவித்துள்ளார். இந்தத் திட்டம் நாட்டின் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்குவதற்கும், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களில் முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், பாதுகாப்புச் செலவினங்களை அதிகரிப்பதற்கும் தனது அரசாங்கம் உறுதிபூண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். அதன்படி, அடுத்த ஆண்டு முதல் இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புச் செலவினங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP) மதிப்பில் 2.5 சதவீதமாக உயர்த்தப்படும் என்றும், அடுத்த நாடாளுமன்றக் காலகட்டத்தில் அதை 3 சதவீதமாக அதிகரிக்கும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறியுள்ளார்.

ரஷ்யா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இடையிலான பதற்றம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், ஐரோப்பிய நாடுகள் பலவும் தங்களது பாதுகாப்பு செலவுகளை உயர்த்தும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, உக்ரைன் போரைத் தொடர்ந்து, நேட்டோ நாடுகள் பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவ தயார்நிலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கி வருகின்றன.

இதற்கிடையில், இங்கிலாந்தின் பாதுகாப்புத் திறன்கள் மற்றும் எதிர்கால இராணுவத் தேவைகள் குறித்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆய்வின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட 10 ஆண்டு கால பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டம் கடந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் வெளியிடப்பட வேண்டியிருந்தது. எனினும், அந்தத் திட்டம் இன்னும் முழுமையாக தயாராகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், அடுத்த மாத நேட்டோ உச்சி மாநாட்டிற்கு முன்னதாக அரசாங்கம் வெளியிடவுள்ள புதிய பாதுகாப்புத் திட்டம், இங்கிலாந்தின் எதிர்கால பாதுகாப்புக் கொள்கைகளுக்கு முக்கிய வழிகாட்டியாக அமையும் என அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் கருதுகின்றன.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

சஹாரா பாலைவனத்தில் லொறி பழுதானதால் தாகத்தால் 49 பயணிகள் உயிரிழப்பு;...

ஹென்றி கொலை: அமெரிக்கத் துணை ஜனாதிபதியின் கருத்துக்கு இங்கிலாந்து அரசு...

அரச குடும்ப சொத்துகளை வாடகைக்கு விட்டு வருமானம் ஈட்டிய ஆண்ட்ரூ:...

அமெரிக்க மத்திய அரசில் 8,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கும் உத்தரவில் ட்ரம்ப்...

யாழ். போதனா வைத்தியசாலை சுகாதார தொண்டர்கள் போராட்டம்!

அநுர அரசாங்கம் ஏமாற்றி விட்டதாக யாழ்.போதனா வைத்தியசாலை சுகாதார தொண்டர்கள்...

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும்!
விமானத்தில் தவறாக நடந்துகொண்டால் அனைத்து விமான நிறுவனங்களிலும் தடை? புதிய திட்டம்!
இங்கிலாந்து குடியேற்ற விதிகளில் கடும் மாற்றம்: இலங்கை குடும்பம் உட்பட பலருக்கு வெளியேற்ற உத்தரவு!
விசம் உண்டு உயிர் உடல் விட்டுப் போகினும் | நதுநசி

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 02 ஜூன் 2026: இந்த நாள் உங்கள் ராசிக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூன் 2026: ஜூன் மாதத்தின் முதல் நாள்...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (31 மே – 06 ஜூன் 2026): ஜூன்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 29 மே 2026: இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று அவசர...
by இளவரசி

மகளிர்

வீட்டில் ஏ.சி பயன்படுத்தும் போது இதை கவனியுங்கள்!
by இளவரசி
தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?
by இளவரசி
தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும் ரெட் நெயில் தியரி பற்றி தெரியுமா?
by இளவரசி
வாழைப்பழ ஃபேஸ் மாஸ்க்கின் நன்மைகள்
by இளவரசி
முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!
by இளவரசி

சமையல்

பொரிச்ச முட்டை மசாலா, சுவை அசத்தும்!
by இளவரசி
மட்டன் பொடிமாஸ் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே இலகுவாக கோழி கால் சூப் செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
பிரியாணியுடன் இந்த உணவுகளை சேர்த்து சாப்பிடாதீங்க – உடலுக்கு தீங்கு!
by இளவரசி
மணமான மல்லி தோசையும் தேங்காய் சட்னியும்
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

பெத்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ஜூன் 25 ஆம் திகதி வெளியாகும் கே ஜே ஆரின் ‘அங்கீகாரம்’
by பூங்குன்றன்
நடிகர்கள் சந்தோஷ் – வினோத் கிஷன் நடிக்கும்’ டபுள் ஓக்குபன்சி’ படத்தின் வெளியீட்டு...
by பூங்குன்றன்
யதார்த்த நாயகன்’ விதார்த் நடிக்கும் ‘மூன்றாம் கண்’ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்களின் வரவேற்பை பெற்று வரும் விஷ்ணு விஷாலின் ‘கட்டா குஸ்தி 2 ‘பட...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பெத்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி

by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வாடகையாளர் உரிமைகள் சட்டம் 2025: அறிந்திருக்க வேண்டியவை | டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
by இளவரசி
300 தமிழ் மக்களை காவு கொண்ட 1958 தமிழ் இனப்படுகொலை… | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பௌத்த ஒழுக்க விதியின் கீழ் விசாரணையா??? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.