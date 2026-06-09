கத்திக்குத்துத் தாக்குதல்: உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் 40 வயது நபர்; சந்தேகநபர் கைது

வட பெல்ஃபாஸ்டின் கின்னெய்ர்ட் அவென்யூ பகுதியில் இடம்பெற்ற கத்திக்குத்துத் தாக்குதலில் 40 வயது நபரொருவர் படுகாயமடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
திங்கள்கிழமை இரவு சுமார் 10.30 மணியளவில் இந்தச் சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட நபர் முகம், கழுத்து மற்றும் முதுகுப் பகுதியில் பலத்த காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அவர் தொடர்ந்து தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும், அவரது நிலை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக 30 வயதுடைய ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் சோமாலிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் என தெரிவிக்கப்படுவதுடன், தற்போது பொலிஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டு, விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.
வட அயர்லாந்து பொலிஸ் சேவை (PSNI) இந்தத் தாக்குதலை “முக்கிய சம்பவம்” என அறிவித்துள்ளது. உதவி காவல்துறை ஆணையர் ரியான் ஹென்டர்சன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், இந்தத் தாக்குதல் மிகவும் கவலைக்கிடமானதும் அதிர்ச்சியூட்டுவதுமானது என்றும், சம்பவத்தின் நோக்கம் மற்றும் பின்னணி குறித்து தீவிர விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், இந்தச் சம்பவம் உள்ளூர் சமூகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்ட அவர், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே தற்போது பொலிஸாரின் முக்கிய முன்னுரிமை என வலியுறுத்தியுள்ளார். அதற்காக உள்ளூர் பிரதிநிதிகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்களுடன் இணைந்து தேவையான ஆதரவு மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கிடையில், தாக்குதல் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக ஊடகங்களில் பரவி வருகின்றன. அந்தக் காட்சிகளில், ஒருவர் மற்றொருவரை தொடர்ச்சியாகக் கத்தியால் தாக்குவதும், பின்னர் பொதுமக்கள் தலையிட்டு தாக்குதலைத் தடுக்க முயற்சிப்பதும் பதிவாகியுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவரின் உயிரைக் காப்பாற்ற தைரியமாக தலையிட்ட பொதுமக்களுக்கு பொலிஸார் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர். சம்பவ இடத்துக்கு சில நிமிடங்களிலேயே பொலிஸ் அதிகாரிகள் சென்றடைந்ததாகவும், அதற்கு முன்பாக பொதுமக்கள் மேற்கொண்ட உதவி நடவடிக்கைகள் மிகுந்த துணிச்சலையும் சமூகப் பொறுப்புணர்வையும் வெளிப்படுத்துவதாகவும் ரியான் ஹென்டர்சன் கூறியுள்ளார்.
அதேவேளை, தாக்குதல் சம்பவத்தின் வீடியோ காட்சிகளை தொடர்ந்து பகிர வேண்டாம் என பொலிஸார் பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். அவ்வாறு பகிரப்படுவது பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதல் மனவேதனையை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்றும், நடைபெற்று வரும் விசாரணைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாகவும் எச்சரித்துள்ளனர்.
உள்ளூர் சபை உறுப்பினர் பால் மெக்கஸ்கர் இந்தச் சம்பவத்தை “மிகவும் கொடூரமானது” என விவரித்துள்ளார். வட பெல்ஃபாஸ்ட் பகுதியில் இதுபோன்ற வன்முறை சம்பவம் இடம்பெற்றிருப்பது மிகவும் கவலையளிப்பதாகக் கூறிய அவர், பாதிக்கப்பட்ட நபர் உயிர் பிழைக்க வேண்டும் என பிரார்த்திப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
சம்பவம் தொடர்பான விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதுடன், அந்தப் பகுதியில் பொலிஸ் பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் மேலும் வலுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.