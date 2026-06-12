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வட அயர்லாந்தில் இரண்டு நாட்கள் நீடித்த வன்முறைக்கு பின் அமைதி: பலத்த பொலிஸ் பாதுகாப்பு

written by இளவரசி 1 minutes read
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வட அயர்லாந்தில் இரண்டு நாட்கள் நீடித்த வன்முறைக்கு பின் அமைதி: பலத்த பொலிஸ் பாதுகாப்பு

வடக்கு பெல்ஃபாஸ்ட்டில் நடந்த கத்திக்குத்து சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து வட அயர்லாந்தில் நிலவிய பதற்றம் மற்றும் வன்முறைச் சம்பவங்கள், பொலிஸாரின் பலத்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு வியாழக்கிழமை இரவு தணிந்துள்ளன.

கடந்த திங்கள்கிழமை இரவு வடக்கு பெல்ஃபாஸ்ட்டில் நடந்த கத்திக்குத்து சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாகப் பரவியதே இந்த வன்முறைக்குக் காரணமாக அமைந்தது. செவ்வாய் மற்றும் புதன்கிழமை இரவு நேரங்களில் வட அயர்லாந்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வன்முறை வெடித்தது; இதில் வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் இலக்கு வைக்கப்பட்டன.

புதன்கிழமை இரவு நடந்த கலவரத்தில் பொலிஸார் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதுடன், அவர்கள் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடிக்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்த வேண்டியிருந்தது. இந்த மோதலில் 12 பொலிஸார் காயமடைந்தனர் மற்றும் 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

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இந்த வன்முறையைத் திட்டமிட்டு நடத்துவதற்கு ‘லாயலிஸ்ட்’ (Loyalist) துணை இராணுவக் குழுக்கள் பின்னணியில் இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் ஏதுமில்லை என்று பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது. மாறாக, வட அயர்லாந்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இருக்கும் நபர்களால் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்ட நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த கருத்துகளே மக்களை வீதிக்கு வரவழைத்து வன்முறையைத் தூண்டியதாக உதவித் தலைமை காவலர் ரயான் ஹெண்டர்சன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வியாழக்கிழமை இரவு நிலைமை கட்டுக்குள் இருந்தது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இங்கிலாந்தின் பிற பகுதிகளிலிருந்து கூடுதல் பொலிஸார் வரவழைக்கப்பட்டனர். ஒயிட்அப்பே (Whiteabbey) பகுதியில் சுமார் 170 பேரும், கிழக்கு பெல்ஃபாஸ்ட்டில் சுமார் 100 பேரும் கூடி போராட்டம் நடத்தினர்; இருப்பினும், இந்தப் போராட்டங்கள் எந்தவித அசம்பாவிதமும் இன்றி அமைதியாகக் கலைந்து சென்றது.

இந்த வன்முறைச் சூழல் காரணமாக பெல்ஃபாஸ்ட்டில் நடைபெறவிருந்த ‘மீன் கேர்ள்ஸ்’ (Mean Girls) இசை நாடகக் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன; இதில் நடிக்கும் கலைஞர்கள் பாதுகாப்பு பயம் காரணமாக அறையை விட்டு வெளியே வர அஞ்சுவதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதற்கிடையில், கத்திக்குத்து தாக்குதலில் காயமடைந்த ஸ்டீபன் ஓகில்வியின் உடல்நிலை முன்னேற்றம் கண்டு வருவதாக மருத்துவமனையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இளவரசி

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