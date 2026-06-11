வட அயர்லாந்தில் இரண்டாம் நாளாகத் தொடரும் வன்முறை: 12 பொலிஸார் காயம்; 16 பேர் கைது!

WhatsApp
Thursday, June 11, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது...
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கதிர் நடிக்கும் ‘லிங்கம்’ இணைய தொடரின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இலங்கை அணி 148 ஓட்டங்களால் முன்னிலை
by பூங்குன்றன்
இந்திய பிரதி உயர்ஸ்தானிகர் கலாநிதி சத்தியஞ்சல் பாண்டே – எதிர்க்கட்சித்...
by பூங்குன்றன்
மனித உரிமைகளுக்கான இல்ல நிறுவுனரின் 10ஆம் ஆண்டு நினைவு |...
by பூங்குன்றன்
விழுதெறிந்த தந்தை | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
அதிகரித்துவரும் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை...
by இளவரசி
அலைபேசிகள் திருட்டைத் தடுக்க தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுக்கு இலண்டன் பொலிஸ் அழைப்பு!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு வட அயர்லாந்தில் இரண்டாம் நாளாகத் தொடரும் வன்முறை: 12 பொலிஸார் காயம்; 16 பேர் கைது!

வட அயர்லாந்தில் இரண்டாம் நாளாகத் தொடரும் வன்முறை: 12 பொலிஸார் காயம்; 16 பேர் கைது!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வட அயர்லாந்தில் இரண்டாம் நாளாகத் தொடரும் வன்முறை

பெல்ஃபாஸ்டில் கடந்த திங்கட்கிழமை நடந்த ஒரு கத்திக்குத்து சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, வட அயர்லாந்தில் இரண்டாவது நாளாகக் கடுமையான வன்முறை மற்றும் சமூக மோதல்கள் வெடித்துள்ளன.

கோ ஆன்ட்ரிம் (Co Antrim) பகுதியில் திரண்டிருந்த கும்பலைக் கலைக்க பொலிஸார் நீர் பீய்ச்சும் கருவிகளைப் பயன்படுத்தினர். இந்த மோதலில் 12 பொலிஸார் காயமடைந்தனர். மேலும், வன்முறை தொடர்பாக 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திங்களன்று ஸ்டீபன் ஓகில்வி (Stephen Ogilvie) என்பவர் மீது நடத்தப்பட்ட கத்திக்குத்து தாக்குதலே இந்த பதற்றத்திற்குக் காரணமாகும்.

இச்சம்பவத்தில் சூடானைச் சேர்ந்த 30 வயதான ஹாதி அலோடிட் (Hadi Alodid) என்பவர் மீது கொலை முயற்சி வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொடர்புடைய செய்தி: கத்திக்குத்து தாக்குதலை தொடர்ந்து பரவிய வன்முறை: வீடுகள், கார்கள் மற்றும் பஸ் தீ வைப்பு!

சிறுபான்மையின மக்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினரின் வீடுகள் குறிவைக்கப்படுவதால் அவர்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர். வடக்கு பெல்ஃபாஸ்டில் ஒரு செவிலியர், முகமூடி அணிந்த நான்கு நபர்களால் மருத்துவமனைக்குள் துரத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வன்முறையைத் தூண்டுவதற்குச் சமூக வலைதளங்கள் பயன்படுத்தப்படுவதாகத் தலைவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். வீடுகளின் முகவரிகளை ஆன்லைனில் பகிர்ந்து தாக்குதலுக்குத் திட்டமிடுவது முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்று பொலிஸ் தெரிவித்துள்ளது. வதந்திகளை நம்பி மக்கள் உணர்ச்சிவசப்பட வேண்டாம் என்று வடக்கு அயர்லாந்து பொலிஸ் தலைவர் ஜான் பௌட்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

கார்கள், வீடுகள் மற்றும் பொதுச் சொத்துக்களுக்கு வன்முறையாளர்கள் தீ வைத்துள்ளனர்.

“இது போன்ற வன்முறைச் செயல்களுக்கு எந்த நியாயமும் இல்லை” என்று வட அயர்லாந்து செயலாளர் ஹிலாரி பென் மற்றும் துணை முதல்வர் எம்மா லிட்டில்-பெங்கெல்லி ஆகியோர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

அமைதி காக்குமாறு கத்திக்குத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஸ்டீபன் ஓகில்வியின் குடும்பத்தினரும் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

தொடர்புடைய செய்தி: அமைதி காக்குமாறு கத்திக்குத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் குடும்பம் வேண்டுகோள்! 

வட அயர்லாந்தில் இரண்டாம் நாளாகத் தொடரும் வன்முறை

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது...

இலங்கை அணி 148 ஓட்டங்களால் முன்னிலை

இந்திய பிரதி உயர்ஸ்தானிகர் கலாநிதி சத்தியஞ்சல் பாண்டே – எதிர்க்கட்சித்...

மனித உரிமைகளுக்கான இல்ல நிறுவுனரின் 10ஆம் ஆண்டு நினைவு |...

விழுதெறிந்த தந்தை | நதுநசி

அதிகரித்துவரும் பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த ஐரோப்பிய மத்திய வங்கி வட்டி விகிதத்தை...

பிரபலமானவை

விழுதெறிந்த தந்தை | நதுநசி
தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? | அ.நிக்ஸன்
மனித உரிமைகளுக்கான இல்ல நிறுவுனரின் 10ஆம் ஆண்டு நினைவு | ‘கண்ணீர்களின் சோலை’ திறந்து வைப்பு
இலங்கை அணி 148 ஓட்டங்களால் முன்னிலை

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 09 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 08 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

இளமையை காக்கும் நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
40 வயதுக்கு பின் மார்பக பராமரிப்பு
by இளவரசி
வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?
by இளவரசி
எளிய முறையில் தொடை கொழுப்பைக் குறைக்கலாம்!
by இளவரசி
வீட்டில் ஏ.சி பயன்படுத்தும் போது இதை கவனியுங்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து மீன் குழம்பு
by இளவரசி
கோடை வெயிலுக்கு மாம்பழ சர்பத்!
by இளவரசி
சுவையும் சத்தும் நிறைந்த மட்டன் எலும்பு குழம்பு!
by இளவரசி
சின்ன வெங்காயத்தில் ஹோட்டல் ஸ்டைல் கறி
by இளவரசி
வீட்டில் குடைமிளகாய் இருக்கா? அப்படியானால் இந்த குருமா செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் கதிர் நடிக்கும் ‘லிங்கம்’ இணைய தொடரின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜாவின் இறுதிச் சடங்கு தேனியில் நாளை
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா மறைவு: அரசு மரியாதையுடன் இறுதிச்சடங்கு; முதலமைச்சர் அஞ்சலி
by இளவரசி
விஜய் அண்டனி நடிக்கும் ‘நூறு சாமி ‘ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் சேத்தன் சீனு நடிக்கும் ‘வள்ளுவன்’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பெத்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? | அ.நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வாடகையாளர் உரிமைகள் சட்டம் 2025: அறிந்திருக்க வேண்டியவை | டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
by இளவரசி
300 தமிழ் மக்களை காவு கொண்ட 1958 தமிழ் இனப்படுகொலை… | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.