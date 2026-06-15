G7 உச்சிமாநாட்டுக்கு எதிராக ஜெனீவாவில் மாபெரும் போராட்டம்: பொலிஸாருடன் மோதல்!

பிரான்ஸில் நடைபெறவுள்ள G7 உச்சிமாநாட்டை முன்னிட்டு, சுவிட்ஸர்லாந்தின் ஜெனீவா நகரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பங்கேற்ற பாரிய போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. உலகின் செல்வந்த மற்றும் சக்திவாய்ந்த நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டம் பின்னர் வன்முறையாக மாறியதால் பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
பிரான்ஸின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலா நகரமான எவியான்-லெஸ்-பெய்ன்ஸில் இன்று முதல் G7 உச்சிமாநாடு ஆரம்பமாகவுள்ளது. மூன்று நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இந்த மாநாட்டில் உலகின் முன்னணி பொருளாதார சக்திகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர் சூழ்நிலை, உக்ரைன் விவகாரம், உலகளாவிய பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகள், எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வதேச அரசியல் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்து இதில் விரிவான கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெறவுள்ளன.
உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்கும் உலகத் தலைவர்கள் எவியானுக்குச் செல்வதற்கு முன்பு ஜெனீவா விமான நிலையத்தை பயன்படுத்தவுள்ளதால், அவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நோக்கில் போராட்டக்காரர்கள் ஜெனீவாவில் ஒன்றுகூடினர்.
ஆரம்பத்தில் அமைதியான முறையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டம் பின்னர் கட்டுக்கடங்காத நிலைக்குச் சென்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சில போராட்டக்காரர்கள் பொலிஸாரின் மீது கண்ணாடி பாட்டில்கள், கற்கள், சிமெண்ட் துண்டுகள் மற்றும் பட்டாசுகளை வீசியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அப்பகுதியில் பதற்றம் அதிகரித்தது.
இதற்குப் பதிலளிக்கும் வகையில் பொலிஸார் கண்ணீர்ப் புகை குண்டுகள் மற்றும் நீர்த்தாரைப் பிரயோகித்து கூட்டத்தைக் கலைக்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர். சம்பவ இடத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன.
ஜெனீவா பொலிஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் Alexandre Brahier தெரிவிக்கையில், சுமார் 20,000 பேர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்ததாக கூறியுள்ளார். மேலும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பேணுவதற்காக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
உலக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்களில் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் G7 மாநாட்டை முன்னிட்டு நடைபெற்ற இந்தப் போராட்டம், உலகளாவிய கொள்கைகள் மற்றும் அதிகார மையங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து மக்களிடையே நிலவும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.