சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க பிரான்ஸ் – இங்கிலாந்தின் புதிய நடவடிக்கை: சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் களமிறக்கம்!

WhatsApp
Thursday, June 18, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க பிரான்ஸ் – இங்கிலாந்தின் புதிய நடவடிக்கை:...
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி
இட்லியை வீணாக்காமல் மசாலா இட்லி செய்யுங்க!
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 18 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்கள்...
by இளவரசி
இந்தியாவில் இருமல் மருந்துகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு! மருத்துவர் பரிந்துரை கட்டாயம்
by இளவரசி
மஹிந்தவின் மகன் யோஷித ராஜபக்ஷ கைது! ரோயல் கடற்படை பயிற்சி...
by இளவரசி
ஹார்முஸ் நீரிணை திறப்பு எரிசக்தி விலைகளை குறைக்கும்: பிரதமர் நம்பிக்கை
by இளவரசி
ஆங்கிலக் கால்வாயில் பதற்றம்: ரஷ்ய போர்க்கப்பல் எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க பிரான்ஸ் – இங்கிலாந்தின் புதிய நடவடிக்கை: சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் களமிறக்கம்!

சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க பிரான்ஸ் – இங்கிலாந்தின் புதிய நடவடிக்கை: சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் களமிறக்கம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சட்டவிரோத குடியேற்றத்தை தடுக்க பிரான்ஸ் – இங்கிலாந்தின் புதிய நடவடிக்கை: சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் களமிறக்கம்!

ஆங்கிலக் கால்வாயை கடந்து சிறிய படகுகள் மூலம் இங்கிலாந்தை அடைய முயற்சிக்கும் சட்டவிரோத புலம்பெயர்ந்தோரை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில், பிரான்ஸ் கடற்கரைப் பகுதிகளில் இரண்டு புதிய சிறப்பு பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரான்ஸ் மற்றும் இங்கிலாந்து இடையேயான பாதுகாப்பு மற்றும் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. புதிய ஏற்பாட்டின் கீழ், கடற்கரைப் பகுதிகளில் பிரத்யேக கலவரத் தடுப்பு மற்றும் எல்லை கண்காணிப்பு பிரிவுகள் தற்போது செயற்பாட்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.

வடக்கு பிரான்ஸ் பகுதிகளில் இருந்து சிறிய படகுகள் மூலம் நடைபெறும் சட்டவிரோத எல்லைக் கடப்புகளைத் தடுப்பதுடன், மனிதக் கடத்தல் வலையமைப்புகளையும் கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதே, இந்த புதிய படையணியின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

இந்த நடவடிக்கைகளின் மூலம் ஜெர்மனியில் இருந்து புறப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 2,000க்கும் அதிகமானோரின் இங்கிலாந்து நோக்கிய பயண முயற்சிகள் வெற்றிகரமாக தடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நடவடிக்கைகள் National Crime Agency, German Federal Police மற்றும் French National Police ஆகியவற்றின் மனிதக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவுகளின் கூட்டு முயற்சியின் கீழ் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இது தொடர்பில் கருத்து வெளியிட்டுள்ள இங்கிலாந்து பிரதமர் கெய்ர் ஸ்டார்மர், சட்டவிரோத குடியேற்றம் என்பது பல நாடுகளை பாதிக்கும் பொதுவான சவாலாக இருப்பதால், அதனை சமாளிக்க நெருங்கிய கூட்டாளி நாடுகளுடன் இணைந்து செயற்படுவதே சிறந்த வழி எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், நாடுகளுக்கிடையேயான இந்த ஒத்துழைப்பு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நடவடிக்கை எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அதேவேளை, உள்துறை அமைச்சர் ஷபானா மஹ்மூத், பிரான்ஸ் கடற்கரைப் பகுதிகளில் அழுத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்துள்ளார். படகுகள் கடலுக்குள் செலுத்தப்படுவதற்கு முன்னரே அவற்றைத் தடுத்து நிறுத்தும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

மேலும், ட்ரோன்கள், ஹெலிகாப்டர்கள், விமானங்கள் மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமரா தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் சட்டவிரோத கடத்தல் முயற்சிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனுடன், Compagnie républicaine de sécurité (CRS) எனப்படும் பிரான்ஸின் சிறப்பு கலவரத் தடுப்பு பொலிஸ் பிரிவும் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

50 அதிகாரிகள் கொண்ட இந்தப் பிரிவு, சட்டவிரோதமான சூழ்நிலைகள் மற்றும் மனிதக் கடத்தல் வலையமைப்புகளின் புதிய தந்திரங்களை எதிர்கொண்டு, சட்டவிரோத குடியேற்ற முயற்சிகளை ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தடுக்க பயிற்சியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இந்தியாவில் இருமல் மருந்துகளுக்கு புதிய கட்டுப்பாடு! மருத்துவர் பரிந்துரை கட்டாயம்

மஹிந்தவின் மகன் யோஷித ராஜபக்ஷ கைது! ரோயல் கடற்படை பயிற்சி...

ஹார்முஸ் நீரிணை திறப்பு எரிசக்தி விலைகளை குறைக்கும்: பிரதமர் நம்பிக்கை

ஆங்கிலக் கால்வாயில் பதற்றம்: ரஷ்ய போர்க்கப்பல் எச்சரிக்கை துப்பாக்கிச் சூடு

மாதுளனின் துல்லிய பந்துவீச்சால் சுப்பர் ஓவரில் இந்திய ஏ அணியை...

கடத்திச் சென்று தாக்கப்பட்ட 16 வயது சிறுவன் | காணொளி...

பிரபலமானவை

நடுவானில் மோதிய இரண்டு ஹெலிகாப்டர்கள்! பிரபல பாடகர் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?
இன்றைய ராசிபலன் 12 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று துரதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறதாம்!
இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள் இவர்கள் தான்!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 15 ஜூன் 2026: நிதி இழப்பை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (14 ஜூன் 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கையில்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 13 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 12 ஜூன் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூன் 2026: இன்று உங்கள் ராசிக்கு அதிர்ஷ்டமா?...
by இளவரசி

மகளிர்

குழந்தைகளின் நகப் பராமரிப்பு முறை
by இளவரசி
அடம்பிடிக்கும் குழந்தைகளை சமாளிப்பது எப்படி?
by இளவரசி
இளமையை காக்கும் நேச்சுரல் ஃபேஸ் பேக்குகள்!
by இளவரசி
40 வயதுக்கு பின் மார்பக பராமரிப்பு
by இளவரசி
வரவுக்கு மீறிய செலவை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம்?
by இளவரசி

சமையல்

பச்சை பயிறு கிரேவி | சத்து நிறைந்த ஆரோக்கிய ரெசிபி!
by இளவரசி
ஜவ்வரிசி தோசையும், தக்காளி சட்னியும் – செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இட்லி, தோசைக்கு சூப்பரான சைட் டிஷ் தேங்காய் – புதினா சட்னி!
by இளவரசி
மணமும் சுவையும் நிறைந்த கிராமத்து மீன் குழம்பு
by இளவரசி
கோடை வெயிலுக்கு மாம்பழ சர்பத்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி
7 நாள் முட்டை டயட்: உடல் எடையை வேகமாக குறைக்க உதவுமா?
by இளவரசி
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்ட ‘குக்கர்’ படத்தின் டைட்டில் லுக்

by பூங்குன்றன்
புனித தலமான காசி பின்னணியில் நடிகை மதுபாலாவின் ‘சின்ன சின்ன ஆசை ‘
by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஆட்டி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
விஷால் இயக்கி நடிக்கும் ‘மகுடம்’ படத்தின் டீஸர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

நிழல் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கல்லோயாவிலிருந்து முள்ளிவாய்க்கால் வரை | ஈழத்து நிலவன்

by பூங்குன்றன்
தளபதி பால்ராஜைப் பார்க்க ஒன்றுகூடிய இராணுவத் தளபதிகளை ஏன் கைது செய்யவில்லை? |...
by பூங்குன்றன்
ஈழத்தமிழரின் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை வீழ்ச்சி அடைவது தடுக்கப்படுமா? | நதுநசி
by பூங்குன்றன்
முதலமைச்சர் விஜயய் ஏன் ஊடகங்களை சந்திக்க வேண்டும்? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
வாடகையாளர் உரிமைகள் சட்டம் 2025: அறிந்திருக்க வேண்டியவை | டேவிட் மரியாம்பிள்ளை
by இளவரசி

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.