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Home உலகம்இலண்டன் வேல்ஸில் 14 வயது சிறுமியின் சடலம் மீட்பு – 14 வயது சிறுவன் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு!

வேல்ஸில் 14 வயது சிறுமியின் சடலம் மீட்பு – 14 வயது சிறுவன் மீது கொலை குற்றச்சாட்டு!

written by இளவரசி 1 minutes read
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தெற்கு வேல்ஸில் உள்ள பிளைனா (Blaina) பகுதியில் ஒரு பெண்ணின் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவத்தில், 14 வயது சிறுவன் ஒருவன் கொலை குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

குவென்ட் (Gwent) பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளதாவது, கடந்த ஜூன் 22 ஆம் திகதி, தெற்கு வேல்ஸ் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள பிளைனாவின் டஃப்ரின் பூங்கா (Duffryn Park) பகுதியில் இந்த சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது. பிளைனா, கார்டிஃபிலிருந்து வடக்கே சுமார் 18 மைல் தொலைவில் உள்ளது.

சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்ட பெண்ணின் முறையான அடையாளம் இதுவரை உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், அது ‘லில்லி’ (Lilly) என்று அழைக்கப்படும் 14 வயது சிறுமியின் உடல் என்று நம்பப்படுவதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக அமையும் என்ற நிலையில், சிறுமியின் பெயர், அவரது குடும்பத்தினரின் சம்மதத்துடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பிளைனாவைச் சேர்ந்த 14 வயது சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு, கொலை குற்றச்சாட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டக் காரணங்களால் சந்தேகநபரின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை. அவர் தற்போது காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார்.

சந்தேகநபர் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 26) நியூபோர்ட் மாஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றத்தில் (Newport Magistrates’ Court) ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளார்.

இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

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இளவரசி

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