ஐரோப்பாவை உலுக்கும் வெப்பம்: 1,300க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை!

ஐரோப்பிய நாடுகளில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு கோடைக்காலத்தின் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கடுமையான வெப்ப அலை தாக்கம் ஏற்படுத்தி வருகிறது. இந்த அசாதாரண காலநிலை மாற்றம் பல நாடுகளில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையை பெரிதும் பாதித்துள்ளதுடன், மனித உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.
உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) தலைவர் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, ஐரோப்பாவில் நிலவி வரும் வெப்ப அலையின் தாக்கத்தால் இதுவரை 1,300க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் சமூக ஊடகப் பதிவில், ஐரோப்பாவில் பதிவான அதிக வெப்பநிலைகளுடன் தொடர்புடையதாக 1,300க்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், “வெப்ப அழுத்தம் பெரும்பாலும் மௌனக் கொலையாளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஐரோப்பாவில் உள்ள பல வீடுகள், பணியிடங்கள் மற்றும் பாடசாலைகள் இவ்வளவு அதிகமான வெப்பநிலையை தாங்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்படவில்லை” என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார்.
இந்த வெப்ப அலை மேற்குப் பகுதிகளிலிருந்து தொடர்ந்து கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக ஜெர்மனி, போலந்து மற்றும் செக் குடியரசு உள்ளிட்ட பல ஐரோப்பிய நாடுகளில் நேற்று சாதனை அளவிலான வெப்பநிலைகள் பதிவாகியுள்ளன.
ஜெர்மனி 41.5°C என்ற புதிய சாதனை அளவிலான அதிகபட்ச வெப்பநிலையைப் பதிவு செய்துள்ளது.
கடும் வெப்பநிலை காரணமாக சுகாதார சவால்கள் அதிகரித்து வருவதால், முதியவர்கள், குழந்தைகள் மற்றும் உடல்நலப் பிரச்சினைகள் கொண்டவர்கள் அதிக கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவ நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், அதிக நீர் அருந்துதல், நேரடி வெயிலில் நீண்ட நேரம் இருப்பதைத் தவிர்த்தல் மற்றும் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை பின்பற்றுதல் அவசியம் எனவும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.