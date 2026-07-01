இங்கிலாந்தில் மின்சார ஸ்கூட்டர்களின் விளம்பரங்களால் சர்ச்சை; வாசகங்களை மாற்றியமைக்கும் நிறுவனங்கள்!

இங்கிலாந்தில் பொது வீதிகளில் மின்சார ஸ்கூட்டர்களை (e-scooters) ஓட்டுவதற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையிலும், அவை அலுவலகப் பயணங்களுக்கு ஏற்றவை என விளம்பரப்படுத்தப்படுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
அமேசான் (Amazon), ஆர்கோஸ் (Argos) மற்றும் கரீஸ் (Currys) போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள், இங்கிலாந்து சட்டத்துக்குப் புறம்பாக மின்சார ஸ்கூட்டர்களைப் பொது வீதிகள் மற்றும் நடைபாதைகளில் பயன்படுத்தலாம் என்பது போன்ற விளம்பரங்களை வெளியிட்டது ‘பிரஸ் அசோசியேஷன்’ (PA) நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இங்கிலாந்து சட்டப்படி, வாடகைக்கு எடுக்கப்பட்ட மின்சார ஸ்கூட்டர்களை மட்டுமே பொது வீதிகள் மற்றும் மிதிவண்டிப் பாதைகளில் ஓட்ட முடியும். தனிநபர்களுக்குச் சொந்தமான மின்சார ஸ்கூட்டர்களைத் தனியார் நிலங்களில் மட்டுமே பயன்படுத்த அனுமதி உண்டு.
இது குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, அமேசான் மற்றும் ஆர்கோஸ் போன்ற நிறுவனங்கள் தங்கள் விளம்பர வாசகங்களை மாற்றியமைத்துள்ளன. இருப்பினும், பல சிறிய விற்பனையாளர்கள் இன்னும் இந்த ஸ்கூட்டர்களை நகர்ப்புறப் பயணங்களுக்குச் சிறந்தவை என விளம்பரப்படுத்தி வருகின்றனர்.
விதிகளை மீறித் தனிநபர் மின்சார ஸ்கூட்டர்களைப் பொது இடங்களில் ஓட்டுபவர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படலாம் அல்லது அவர்களின் ஓட்டுநர் உரிமத்தில் புள்ளிகள் குறைக்கப்படலாம்.
2025ஆம் ஆண்டில் மின்சார ஸ்கூட்டர் விபத்துகளால் 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மற்றும் 485 பேர் பலத்த காயமடைந்துள்ளனர் எனத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. இங்கிலாந்தில் சுமார் 1.2 மில்லியன் தனிநபர் மின்சார ஸ்கூட்டர்கள் இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மின்சார ஸ்கூட்டர்களை எங்கு ஓட்டலாம் என்பது குறித்த சட்டத் தகவல்களைத் தெளிவாக விளம்பரங்களில் குறிப்பிட வேண்டும் என விளம்பரத் தர நிர்ணய ஆணையம் (ASA) அறிவுறுத்தியுள்ளது.