வெப்ப அலையால் பிரான்ஸில் காட்டுத்தீ பரவல் தீவிரம்; பல பகுதிகளில் அவசர நிலை கண்காணிப்பு

ஐரோப்பிய நாடுகள் கடுமையான வெப்ப அலையின் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பிரான்ஸின் பல பகுதிகளில் காட்டுத்தீ பரவல் புதிய அச்சுறுத்தலாக உருவெடுத்துள்ளது. குறிப்பாக ஸ்பெயின் எல்லையருகே அமைந்துள்ள பிரான்ஸின் ஆட் பகுதியில் இன்று ஏற்பட்ட காட்டுத்தீ வேகமாக பரவி வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிக வெப்பநிலை மற்றும் வறண்ட காலநிலை காரணமாக காட்டுத்தீ பரவல் தீவிரமடைந்துள்ளதாகவும், தற்போது அந்த பகுதியின் பெரும் நிலப்பரப்புகள் தீயின் பிடிக்குள் சிக்கியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. மேலும், அப்பகுதியில் பலத்த காற்று வீசிவருவதால் தீ மிக வேகமாக அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கும் பரவும் அபாயம் இருப்பதாக அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
காற்றின் வேகம் மற்றும் காலநிலைச் சூழ்நிலைகள் தீயை கட்டுப்படுத்துவதற்கு சாதகமாக இல்லாத காரணத்தால், தீயணைப்புப் பணிகளில் சவாலான நிலை உருவாகியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், தீ மேலும் பரவாமல் தடுக்க தீயணைப்பு வீரர்கள் மற்றும் அவசர மீட்புக் குழுக்கள் தீவிர நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.
இதற்கிடையில், பிரான்ஸின் மற்றொரு பகுதியாகிய லான்கான் பகுதியில் ஏற்பட்டிருந்த காட்டுத்தீ தற்போது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியில் தீ பரவலைத் தடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
ஏற்கனவே கடுமையான வெப்ப அலையின் தாக்கத்தால் போராடி வரும் பிரான்ஸிற்கு, தற்போது காட்டுத்தீ பரவலும் கூடுதல் சவாலாக மாறியுள்ளது. காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வெப்பநிலை காரணமாக எதிர்காலத்தில் இத்தகைய இயற்கை பேரிடர்களின் அபாயம் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்து வருகின்றனர்.