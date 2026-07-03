அமெரிக்க சுதந்திரப் பிரகடனத்தின் அரிய நகல் இங்கிலாந்து தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் கண்டுபிடிப்பு!

அமெரிக்க சுதந்திரப் பிரகடனத்தின் மிகவும் அரிய மற்றும் உயிர் பிழைத்த நகல் ஒன்று, இங்கிலாந்தின் கியூவில் (Kew) உள்ள தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவிற்கு வெளியே கண்டறியப்பட்ட இந்த வகையைச் சேர்ந்த ஒரேயொரு ஆவணம் இதுவாகும்.
இந்த வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஆவணத்தை, கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்க புரட்சிகரப் போர் தொடர்பான கடற்படைத் தளபதிகளின் ஆவணங்களை வரிசைப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மைக்கேல் ஸ்கர் (Michael Scurr) என்ற தன்னார்வலர் கண்டுபிடித்தார். 1776 ஜூலை மாதம் நியூ ஹாம்ப்ஷயரில் (New Hampshire), அமெரிக்க சுதந்திரச் செய்தியை காலனிகளுக்குப் பரப்புவதற்காக அச்சிடப்பட்ட 11 பிரதிகளில் இதுவும் ஒன்று.
இந்த ஆவணம் 1776 டிசெம்பர் 24 அன்று, போர்த்துகீசிய கடற்கரைக்கு அப்பால் ‘டால்டன்’ (Dalton) என்ற அமெரிக்கக் கப்பலை இங்கிலாந்து கடற்படை கைப்பற்றியபோது பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
கப்பலில் இருந்த கடிதங்களுக்கு இடையே மடிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்த இந்த ஆவணம், பல நூற்றாண்டுகளாக எவ்வித தனித்துவமும் இன்றி “மற்றொரு தாள்” என்று பட்டியலிடப்பட்டு மறைந்திருந்தது.
இராணுவ நடவடிக்கையின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்டதாக அறியப்படும் ஒரே சுதந்திரப் பிரகடன நகல் இதுவாகும்.
இந்த அரிய ஆவணம் தற்போது பாதுகாப்பு மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளுக்குப் பின், பொதுமக்களின் பார்வைக்காகத் தயாராக உள்ளது. இது தேசிய ஆவணக் காப்பகத்தில் நடைபெற்று வரும் “புரட்சி 250” (Revolution 250) என்ற கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்தக் கண்டுபிடிப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த ஆவணக் காப்பகத்தின் தலைமை நிர்வாகி சவுல் நாஸ் (Saul Nassé), இது ஒரு “அசாதாரணமான கண்டுபிடிப்பு” என்று பாராட்டியுள்ளார். பொதுவாக விரைவாக விநியோகிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அச்சிடப்பட்ட இத்தகைய ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படுவது மிகவும் அரிது என்று நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.