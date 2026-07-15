நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய விருதை வழங்கி இங்கிலாந்து பிரதமரை கௌரவித்த பிரான்ஸ்!

WhatsApp
Wednesday, July 15, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

யாழ். பல்கலைக்கழகத்தின் கிளிநொச்சி பீடங்களை வளாகமாகத் தரமுயர்த்தக் கோரிக்கை: துணைவேந்தருடன்...
by இளவரசி
நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய விருதை வழங்கி இங்கிலாந்து பிரதமரை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 15 ஜூலை 2026: இன்று இந்த...
by இளவரசி
ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
ட்ரெயின்’ படத்தை கமல்ஹாசனால் கூட நடித்திருக்க முடியாது’ | இயக்குநர்...
by பூங்குன்றன்
21ஆவது நாளில் கேப்பாபிலவு போராட்டம் | கிழக்கு மாகாண காணி...
by பூங்குன்றன்
வடக்கு, கிழக்கில் தொல்லியல் விவகாரங்களுக்கு நியாயமான தீர்வு அவசியம்
by பூங்குன்றன்
நீதி அமைச்சருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இதுவரை இல்லை!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய விருதை வழங்கி இங்கிலாந்து பிரதமரை கௌரவித்த பிரான்ஸ்!

நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய விருதை வழங்கி இங்கிலாந்து பிரதமரை கௌரவித்த பிரான்ஸ்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய விருதை வழங்கி இங்கிலாந்து பிரதமரை கௌரவித்த பிரான்ஸ்!

ஐரோப்பாவின் பாதுகாப்பு மற்றும் உக்ரைனுக்கான ஆதரவு ஆகியவற்றில் பிரான்ஸுடன் இணைந்து பணியாற்றியதை அங்கீகரிக்கும் வகையில், இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மருக்கு பிரான்ஸின் மிக உயரிய தேசிய விருதான ‘லெஜியன் ஆஃப் ஆனர்’ (legion d honneur france) வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிரான்ஸ் ஜனாதிபதியால் இந்த விருது வழங்கப்படும் முதல் இங்கிலாந்து பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் ஆவார்.

2025ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஐரோப்பாவுக்கு ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் உக்ரைனுக்கு ஆதரவளிப்பதாக உறுதியளித்த நாடுகளின் கூட்டமைப்பான coalition of the willing அமைப்பை உருவாக்குவதில் ஸ்டார்மர் காட்டிய தலைமைத்துவத்துக்காக இம்மானுவேல் மேக்ரான் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க விருதை அவருக்கு வழங்கினார்.

இதற்கு முன்பு இதே போன்றதொரு விருதான ‘Grand-Croix of the Légion d’honneur’ விருதை பெற்ற ஒரே இங்கிலாந்து பிரதமர் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் (Winston Churchill) ஆவார்.

இரண்டாம் உலகப் போரின் போது அவரது தலைமைத்துவம் மற்றும் பிரான்ஸுடனான நெருங்கிய உறவை அங்கீகரிக்கும் வகையில் 1958 இல் அவருக்கு இவ்விருது வழங்கப்பட்டது.

பிரதமர் பதவியில் இருந்து விலகுவதற்கு முன்னதாக, சர்வதேச அரங்கில் தனது கடைசி நிகழ்வுகளில் ஒன்றாக பாரிஸில் நடைபெற்ற பிரான்ஸின் தேசிய தினமான ‘பாஸ்டில் தின’ (Bastille Day) கொண்டாட்டங்களில் கீர் ஸ்டார்மர் கலந்துகொண்டார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

யாழ். பல்கலைக்கழகத்தின் கிளிநொச்சி பீடங்களை வளாகமாகத் தரமுயர்த்தக் கோரிக்கை: துணைவேந்தருடன்...

ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்

21ஆவது நாளில் கேப்பாபிலவு போராட்டம் | கிழக்கு மாகாண காணி...

வடக்கு, கிழக்கில் தொல்லியல் விவகாரங்களுக்கு நியாயமான தீர்வு அவசியம்

நீதி அமைச்சருக்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை இதுவரை இல்லை!

யாழ். சிறைச்சாலை உத்தியோகஸ்தர் மீது தாக்குதல் மேற்கொண்ட விளக்கமறியல் கைதி

பிரபலமானவை

ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026): இந்த வாரம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?
இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கேட்ட வரம் கிடைக்கும்
இஸ்ரேலில் பொதுத்தேர்தல்: பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான ஆட்சி முடிவுக்கு வருமா?

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026):...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இறந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை கடவுளாக வழிபடலாமா?
by இளவரசி
ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

ட்ரெயின்’ படத்தை கமல்ஹாசனால் கூட நடித்திருக்க முடியாது’ | இயக்குநர் மிஷ்கின்

by பூங்குன்றன்
விஜய் சேதுபதி நடிக்கும் ‘ட்ரெயின்’ படத்தின் இசை மற்றும் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜாவும் சமூக நீதிக்கான சினிமாவும்
by சுகி 
புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ படத்தின் செகண்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத்தமிழர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய பொதுச்சபை யாருக்காக? | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! |...
by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.