எடின்பர்க்கில் இரண்டாவது வீடு வைத்திருப்போருக்கு ஆண்டுக்கு £16,000 வரி!

WhatsApp
Sunday, August 30, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

சைப்ரஸ் கடலில் பயணிகள் படகு கவிழ்ந்து விபத்து: 270 பேர்...
by இளவரசி
மதுவிற்கு அடிமையானவர்களை மீட்கும் ‘ஏன் என்னை ஏதோ செய்தாய்’
by பூங்குன்றன்
சுப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்குள் நுழைய ரெட் ஸ்டார் கடும் பிரயத்தனம்
by பூங்குன்றன்
அரசியலமைப்பின் 22வது திருத்த முன்மொழிவுக்கு எதிர்ப்பை வெளியிட வைத்திய சங்கங்கள்...
by பூங்குன்றன்
பொதுமக்களுக்கு இடையூறின்றி ஒலிபெருக்கிகளைப் பயன்படுத்துமாறு பொலிஸார் கோரிக்கை!
by பூங்குன்றன்
“நீதிக்கான நீள்பயணம்”யாழில் ஆரம்பமானது சர்வதேச மாநாடு
by பூங்குன்றன்
கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் அனர்த்தம்: அறிவிப்புப் பலகை விழுந்து பாதிரியார் மரணம்;...
by இளவரசி
ஆங்கிலக் கால்வாயில் புலம்பெயர்ந்தோர் படகு விபத்து: ஒருவர் உயிரிழப்பு; 70க்கும்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை அம்ரிதா ஐயறின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் எடின்பர்க்கில் இரண்டாவது வீடு வைத்திருப்போருக்கு ஆண்டுக்கு £16,000 வரி!

எடின்பர்க்கில் இரண்டாவது வீடு வைத்திருப்போருக்கு ஆண்டுக்கு £16,000 வரி!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
எடின்பர்க்கில் இரண்டாவது வீடு வைத்திருப்போருக்கு ஆண்டுக்கு £16,000 வரி!

ஸ்கொட்லாந்தின் தலைநகர் எடின்பர்க்கில் இரண்டாவது வீடு வைத்திருக்கும் உரிமையாளர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 16,000 பவுண்ட்ஸ் வரை சொத்து வரி விதிக்கும் தீர்மானத்துக்கு நகர சபை உறுப்பினர்கள் ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர்.

இந்த புதிய நடைமுறை அமுலுக்கு வந்தால், இரண்டாவது வீட்டு உரிமையாளர்கள் தற்போது செலுத்தும் சொத்து வரியைவிட சுமார் நான்கு மடங்கு அதிகமான தொகையை செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது.

எடின்பரோ நகர சபையின் இந்த முடிவுக்கு சில இரண்டாவது வீட்டு உரிமையாளர்களும் சொத்து நிபுணர்களும் கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த வரி விதிப்பு நியாயமற்றது என்றும், சொத்து உரிமையாளர்கள் மீது அதிக நிதிச் சுமையை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.

எனினும், வீட்டுவசதி தொடர்பான செயற்பாட்டாளர்கள் இந்த நடவடிக்கையை வரவேற்றுள்ளனர். அதிகளவு சொத்துகளைக் கொண்ட செல்வந்தர்களால் இந்த கூடுதல் வரியை செலுத்த முடியும் என அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.

இதேவேளை, இரண்டாவது வீடுகளை வைத்திருப்பவர்களை அந்த வீடுகளை வாடகைக்கு விடவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ ஊக்குவிப்பதே கூடுதல் வரி விதிப்பின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்றாகும் என லண்டன், எடின்பர்க் மற்றும் கார்டிஃப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இரண்டாவது வீடுகள் அதிகரிப்பதால் உள்ளூர் மக்களுக்கு வீடுகள் கிடைப்பதில் ஏற்படும் சிரமத்தை குறைத்து, பயன்பாட்டில் இல்லாத வீடுகளை மீண்டும் குடியிருப்பு சந்தைக்குக் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியாகவும் இந்த நடவடிக்கை பார்க்கப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

சைப்ரஸ் கடலில் பயணிகள் படகு கவிழ்ந்து விபத்து: 270 பேர்...

சுப்பர் சிக்ஸ் சுற்றுக்குள் நுழைய ரெட் ஸ்டார் கடும் பிரயத்தனம்

அரசியலமைப்பின் 22வது திருத்த முன்மொழிவுக்கு எதிர்ப்பை வெளியிட வைத்திய சங்கங்கள்...

பொதுமக்களுக்கு இடையூறின்றி ஒலிபெருக்கிகளைப் பயன்படுத்துமாறு பொலிஸார் கோரிக்கை!

“நீதிக்கான நீள்பயணம்”யாழில் ஆரம்பமானது சர்வதேச மாநாடு

கிறிஸ்தவ தேவாலயத்தில் அனர்த்தம்: அறிவிப்புப் பலகை விழுந்து பாதிரியார் மரணம்;...

பிரபலமானவை

தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
இலண்டனில் பொலிஸாரின் அதிரடி சோதனை: £8 மில்லியனுக்கும் அதிகமான 90 வாகனங்கள் பறிமுதல்!
குளத்து தண்ணீரிலேயே இரவு பகலாக வாழும் 16 வயது சிறுவன்
 இது ஞாபக மறதியா? அல்லது நினைவிழப்பா? | அ. சத்தியானந்தன்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 26 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றிக்கான...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 24 ஓகஸ்ட் 2026: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் 2026, 23 ஓகஸ்ட் – 29 12 ராசிகளுக்கும்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 21 ஓகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களை...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 19 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டை பொடிமாஸ் பெப்பர் பாஸ்தா
by இளவரசி
முட்டை மசாலா ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
கிராமத்து ஸ்டைல் சின்ன வெங்காய குழம்பு!
by இளவரசி
சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
by இளவரசி

மருத்துவம்

உடலின் பல பகுதிகளில் கொழுப்பு சேர காரணங்கள் இதுதான்! – தெரிந்துகொள்ள...
by இளவரசி
பெண்களே கவனம்! மாரடைப்பு அறிகுறிகளை அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள்!
by இளவரசி
முருங்கை கீரையின் பாரம்பரிய மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
நாள்பட்ட நோய்களை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிவோம்!
by இளவரசி
பகல் நேர அதீத தூக்கம்: இது உடல்நலப் பாதிப்பா?
by இளவரசி

சினிமா

மதுவிற்கு அடிமையானவர்களை மீட்கும் ‘ஏன் என்னை ஏதோ செய்தாய்’

by பூங்குன்றன்
‘என்ன விலை’ படத்தின் மூலம் வெள்ளி விழா கொண்டாடும் நடிகர் கருணாஸ்
by பூங்குன்றன்
ஹிப் ஹொப் தமிழா நடிக்கும் ‘மீசைய முறுக்கு 2’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
அமரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டாக்ஸிக் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அமரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மொத ராத்திரி | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஜனநாயகன் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அருள்வான் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பால் உற்பத்தியில் நிலையான வெற்றியைத் தீர்மானிப்பது தரமான தீவனபுல் வளர்ப்பே | மா. சுவேந்திரன்

by பூங்குன்றன்
இளைஞர்களுக்கான பொன்னான வாய்ப்பு | பால் உற்பத்தியில் எழுச்சி பெறுமா கண்டாவளை ?...
by பூங்குன்றன்
 சிறிலங்காவில் கருத்துச் சுதந்திரம் மறுப்பு | எழுத்தாளர் மாயன் விசாரணைக்கு அழைப்பு | நவீனன்
by பூங்குன்றன்
புலிகளை அழிக்கப் பயன்படுத்திய சக்திகளும் – 2009-இற்குப் பின்னரான அதன் பக்க விளைவுகளும்!...
by பூங்குன்றன்
ஒளிப்படக் கலையின் உயிரோட்டம்: சுரேந்திரன் | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.